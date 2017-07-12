Алексей Панин на реабилитации с наркозависимой. Как слезть с героина? — видео

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Алексей Панин на реабилитации с наркозависимой. Как слезть с героина? — видео

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Один из самых скандальных актёров Алексей Панин снялся в проекте "СОЦИАПАНИН". Звезда, чьё имя в последние месяцы фигурирует лишь в шокирующих заголовках, предстала в роли ведущего. Социальный Панин устраивает девушке, недавно слезшей с героиновой иглы, реабилитацию. История героини вызывает мурашки по коже — Татьяна подсела на героин в 15 лет. Её мама умерла от передозировки, а маленькая дочь не раз в слезах умоляла Таню бросить наркотики. На протяжении всего видео героиня выполняет задания ведущего, которые оказываются для неё абсолютным сюрпризом.

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