Клип певца Алекса Малиновского на YouTube за сутки собрал миллион просмотров

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Клип певца Алекса Малиновского на YouTube за сутки собрал миллион просмотров

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33-летнего певца Алекса Малиновского уже называют новым секс-символом российского шоу-бизнеса. Обладатель роскошного накачанного тела, голубоглазый Малиновский покорил аудиторию "Ютуба" премьерой своего клипа "Пойдём со мной" — за сутки ролик, где молодой человек продемонстрировал не только бицепсы, но и приятный вокал, мгновенно набрал миллион просмотров, а сам трек поднялся на вершину топ-чарта iTunes.

Изюминкой клипа стало появление в кадре телеведущей Алёны Водонаевой — девушка в клипе выступила в образе соблазнительной пассии главного героя. О самом Малиновском известно немного, кроме того, что в 2014 году Алекс появился в шоу Первого канала "Голос", где дошёл до полуфинала, очаровав телезрителей редким тембром голоса — тенором-альтино. Сейчас Малиновский является артистом нового продюсерского центра Николая Баскова, который певец основал в этом году.

<p>Певец Алекс Малиновский</p>

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