7 фактов о новом секс-символе российской сцены — Алексе Малиновском

Певца Алекса Малиновского, чей клип "Пойдём со мной" с участием Алёны Водонаевой за сутки набрал миллион просмотров на российском YouTube, уже сейчас называют одним из самых сексуальных исполнителей на российской поп-сцене. Super публикует семь фактов об артисте, имя которого до недавнего времени не было известно широкой публике.

1. Алексу Малиновскому 33 года, и у него есть брат-близнец Григорий.

Появление на свет мальчиков сопровождалось казусом. Когда мама отправилась в загс получать свидетельства о рождении, выяснилось, что имена братьев перепутаны. До этого момента Сашу (Алекса) звали Гришей, а Гришу — Сашей. Близнецы провели всё детство там, где родились, — в Магадане.

2. Малиновский был звездой первого сезона шоу "Голос".

На слепых прослушиваниях молодой человек спел песню "Беловежская Пуща", после чего попал в команду Димы Билана. В следующем раунде Алекс "бился" с дуэтом Sugar Mamas — они пели песню исполнителей Sting & Mary J. Blige — Whenever I Say Your Name. По результату исполнения этой композиции наставник Дима Билан оставил Алекса в шоу. После чего была 1/4 финала, где Малиновский спел Breathe easy группы Blue. Но на этом этапе Алекс, увы, покинул шоу.

3. Алекс увлекается тату.

Его спину украшает затейливый орнамент, сделанный в одном из московских тату-салонов. И на этом певец не собирается останавливаться.

4. Певец верит в судьбу после мистического случая в детстве.

В раннем возрасте Алекса с братом отправляли в гости к бабушке. Единственным способом, которым можно было добраться к ней, был вертолёт. Когда в очередной раз родители привезли малышей в аэропорт, Саша вдруг начал сильно плакать, кричать, буквально лезть на руки к маме. Он категорически отказывался лететь, сообщив, что боится заходить именно в этот вертолёт. Испугавшаяся мама, разумеется, решила вернуться вместе с детьми домой. Как выяснилось, этим же вечером вертолёт, на котором должны были лететь братья, разбился.

5. Малиновский мечтает стать представителем России на "Евровидении".

Артист признаётся, что, несмотря ни на что, будет идти к своей цели. Сейчас раскруткой певца занимается продюсерский центр Николая Баскова и Алексея Романова.

6. Малиновскому пришлось просить прощения у мамы в эфире Первого канала.

Семья Алекса с самого начала была категорически против его желания делать карьеру в шоу-бизнесе, поскольку юноша получил юридическое образование. Мама настолько восприняла всё в штыки, что в ответ на переезд сына в Москву просто прекратила с ним общаться. Такое одностороннее молчание продолжалось больше года, и тогда Алекс решил попросить прощения у мамы на всю страну — для этого ему пришлось прийти на шоу "Минута славы". Результат был мгновенный. Уже на следующий день после эфира программы семья помирилась.

7. Алекс холост, и его сердце свободно.

Хотя Алекс утверждает, что в ближайшее время хочет жениться. "Мне уже 33, и я очень хочу семью и детей", — поясняет звезда, чьё накачанное тело частенько украшает страницы мужских глянцевых журналов. "Не люблю ходить в нижнем белье и обожаю горячий секс", — откровенничает Малиновский, когда его просят рассказать "немного о себе" вне сцены.