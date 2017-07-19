7 фактов о новом секс-символе российской сцены — Алексе Малиновском

Читайте также

7 фактов о новом секс-символе российской сцены — Алексе Малиновском

150

Певец Алекс Малиновский. Фото: Пресс-служба

Певца Алекса Малиновского, чей клип "Пойдём со мной" с участием Алёны Водонаевой за сутки набрал миллион просмотров на российском YouTube, уже сейчас называют одним из самых сексуальных исполнителей на российской поп-сцене. Super публикует семь фактов об артисте, имя которого до недавнего времени не было известно широкой публике.

1. Алексу Малиновскому 33 года, и у него есть брат-близнец Григорий.

Появление на свет мальчиков сопровождалось казусом. Когда мама отправилась в загс получать свидетельства о рождении, выяснилось, что имена братьев перепутаны. До этого момента Сашу (Алекса) звали Гришей, а Гришу — Сашей. Близнецы провели всё детство там, где родились, — в Магадане.

<p>Алекс и Григорий (слева) Малиновские. Фото: Пресс-служба</p>

2. Малиновский был звездой первого сезона шоу "Голос".

На слепых прослушиваниях молодой человек спел песню "Беловежская Пуща", после чего попал в команду Димы Билана. В следующем раунде Алекс "бился" с дуэтом Sugar Mamas — они пели песню исполнителей Sting & Mary J. Blige — Whenever I Say Your Name. По результату исполнения этой композиции наставник Дима Билан оставил Алекса в шоу. После чего была 1/4 финала, где Малиновский спел Breathe easy группы Blue. Но на этом этапе Алекс, увы, покинул шоу.

<p>Малиновский в шоу &#34;Голос&#34;. 2012 год</p>

3. Алекс увлекается тату.

Его спину украшает затейливый орнамент, сделанный в одном из московских тату-салонов. И на этом певец не собирается останавливаться.

<p>Фото: Пресс-служба</p>

4. Певец верит в судьбу после мистического случая в детстве.

В раннем возрасте Алекса с братом отправляли в гости к бабушке. Единственным способом, которым можно было добраться к ней, был вертолёт. Когда в очередной раз родители привезли малышей в аэропорт, Саша вдруг начал сильно плакать, кричать, буквально лезть на руки к маме. Он категорически отказывался лететь, сообщив, что боится заходить именно в этот вертолёт. Испугавшаяся мама, разумеется, решила вернуться вместе с детьми домой. Как выяснилось, этим же вечером вертолёт, на котором должны были лететь братья, разбился.

<p>Фото: Пресс-служба</p>

5. Малиновский мечтает стать представителем России на "Евровидении".

Артист признаётся, что, несмотря ни на что, будет идти к своей цели. Сейчас раскруткой певца занимается продюсерский центр Николая Баскова и Алексея Романова.

<p>Фото: Пресс-служба</p>

6. Малиновскому пришлось просить прощения у мамы в эфире Первого канала.

Семья Алекса с самого начала была категорически против его желания делать карьеру в шоу-бизнесе, поскольку юноша получил юридическое образование. Мама настолько восприняла всё в штыки, что в ответ на переезд сына в Москву просто прекратила с ним общаться. Такое одностороннее молчание продолжалось больше года, и тогда Алекс решил попросить прощения у мамы на всю страну — для этого ему пришлось прийти на шоу "Минута славы". Результат был мгновенный. Уже на следующий день после эфира программы семья помирилась.

<p>Фото: Пресс-служба</p>

7. Алекс холост, и его сердце свободно.

Хотя Алекс утверждает, что в ближайшее время хочет жениться. "Мне уже 33, и я очень хочу семью и детей", — поясняет звезда, чьё накачанное тело частенько украшает страницы мужских глянцевых журналов. "Не люблю ходить в нижнем белье и обожаю горячий секс", — откровенничает Малиновский, когда его просят рассказать "немного о себе" вне сцены.

<p>Фото: Пресс-служба</p>

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!