Певец Алекс Малиновский обнажился на пляже в Баку — фото

33-летний певец Алекс Малиновский, хиты которого в последние месяцы прочно обосновались в чартах iTunes, уже успел заслужить имидж нового секс-символа российского шоу-бизнеса. Прибыв на музыкальный фестиваль "Жара" в Баку, артист мгновенно привлёк внимание постояльцев туристического комплекса Sea Breeze, где в эти дни шумит всё фестивальное действо. В перерывах между репетициями Малиновский появился у бассейна, где около часа демонстрировал накачанное тело во время принятия водных и солнечных ванн. Однако на бассейне молодой человек решил не останавливаться, и вскоре отдыхающие на берегу имели возможность лицезреть певца, плещущегося в волнах неспокойного Каспийского моря в неглиже — чересчур увлёкшись купанием, молодой человек не заметил, как с него слетели плавки.