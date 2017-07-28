Алеся Кафельникова о постах отца про наркотики: Он писал не обо мне

Читайте также

Алеся Кафельникова о постах отца про наркотики: Он писал не обо мне

1882

В "твиттере" теннисиста Евгения Кафельникова появились сообщения, в которых он пожаловался на неудачное отцовство: В "твиттере" теннисиста Евгения Кафельникова появились сообщения "Я отец-неудачник. Самое противное для любого родителя — осознавать этот факт. Но я этого не заслуживаю. Я попал в ад. Дальнейшая жизнь начинает терять смысл. Наркотики ". В разговоре с пабликом Super Алеся Кафельникова уверяет, что отец писал вовсе не о ней: "Со мной всё хорошо, папа писал не обо мне".

Алеся Кафельникова: "Отец писал не обо мне" В твиттере теннисиста Евгения Кафельникова появились сообщения "Я отец-неудачник. Самое противное для любого родителя - осознавать этот факт. Но я этого не заслуживаю. Я попал в ад. Дальнейшая жизнь начинает терять смысл. Наркотики ". SUPER связался с Алесей Кафельниковой. Девушка уверяет, что отец писал вовсе не о ней: "Со мной все хорошо, папа писал не обо мне". Модель также утверждает, что она не расставалась с рэпером Pharaoh. Что думаете?

Публикация от SUPER (@super.ru)

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!