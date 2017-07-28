Алеся Кафельникова о постах отца про наркотики: Он писал не обо мне

В "твиттере" теннисиста Евгения Кафельникова появились сообщения, в которых он пожаловался на неудачное отцовство: В "твиттере" теннисиста Евгения Кафельникова появились сообщения "Я отец-неудачник. Самое противное для любого родителя — осознавать этот факт. Но я этого не заслуживаю. Я попал в ад. Дальнейшая жизнь начинает терять смысл. Наркотики ". В разговоре с пабликом Super Алеся Кафельникова уверяет, что отец писал вовсе не о ней: "Со мной всё хорошо, папа писал не обо мне".