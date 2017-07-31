Алеся Кафельникова: Я не хочу больше слышать об отце

Отношения между моделью и её отцом — теннисистом Евгением Кафельниковым — накаляются. Пока спортсмен жалуется на семейные проблемы в "Твиттере", его дочь отказывается говорить об отце и просит подписчиков не напоминать ей о нём. Об этом сообщает паблик Super.

"Я не хочу больше слышать о нём. Папаня просто злится, что я не хочу с ним налаживать отношения, и ищет всякие поводы".

Напомним, несколько дней назад в "твиттере" теннисиста Евгения Кафельникова появилось сообщение: "Я отец-неудачник. Самое противное для любого родителя — осознавать этот факт. Но я этого не заслуживаю. Я попал в ад. Дальнейшая жизнь начинает терять смысл. Наркотики..." Различные СМИ сообщали, что Алеся попала в больницу, однако сейчас девушка участвует в съёмках фильма, где играет главную роль.