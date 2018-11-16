"Я б тебя отпустила на волю". Кафельникова посвятила песню рэперу Pharaoh

Отношения Алеси Кафельниковой и рэпера Глеба Голубкина, известного под псевдонимом Pharaoh, закончились больше года назад. Однако бывшие любовники до сих пор не могут забыть друг друга.

20-летняя модель исполнила песню собственного сочинения и выложила видео с ней в "Инстаграме". В тексте девушка признаётся, что пытается забыть о неизвестном молодом человеке, но ей это никак не удаётся. Многие подписчики решили, что Кафельникова посвятила романтические строки своему бывшему парню. И подтверждением стали последние строчки — о голосе, который она постоянно слышит с телеэкранов и "на репите у старых друзей".

Я б тебя отпустила на волю из замотанных мыслей моих. Я к себе подбираю пароли, а они, видно, были твои. Мне не вскрыть, не взломать их, всё к черту. Я пыталась уж с разных концов. И как только подумаю: "Стёрто", слышу пульс из твоих голосов Алеся Кафельникова

До этого рэпер выпустил трек "Не по пути", посвящённый модели. В тексте он признаётся, что доверял возлюбленной, но не получил взаимности.

Я какой день уже просыпаюсь с одной и той же мыслью: для чего нам друг друга ненавидеть и друг друга топить, если мы можем друг другу помогать и друг друга учить Pharaoh

Дочь известного русского теннисиста начала встречаться с набирающим популярность рэпером Pharaoh в прошлом году. Но история их любви закончилась скандалом и расставанием. Кафельникова призналась в наркозависимости и начала лечение.