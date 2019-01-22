"Я хочу умереть". Плачущая Алеся Кафельникова выложила видео с изрезанной рукой

На кадрах видно, что у Кафельниковой изрезана тыльная сторона руки. Кто нанёс девушке травму, неизвестно.
Отметим, что на момент съёмки видео Алеся находилась на отдыхе в Бали. Позже она рассказала подписчикам, что опоздала на самолёт и не смогла оплатить билет на следующий. Возможно, именно это вызвало у модели столь бурные эмоции.
Алеся Кафельникова уже не первый раз заставляет поклонников нервничать. Ранее она опубликовала фото с синими волосами, и в комментариях заподозрили, что девушка вновь начала употреблять наркотики.
Живи девочка. Только живи....
natashaart
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