"Я хочу умереть". Плачущая Алеся Кафельникова выложила видео с изрезанной рукой

20-летняя модель Алеся Кафельникова напугала подписчиков своего Instagram, выложив видео с рыданиями и подписью "Я хочу умереть". Позже девушка удалила эмоциональный ролик, но поклонники успели его сохранить.

На кадрах видно, что у Кафельниковой изрезана тыльная сторона руки. Кто нанёс девушке травму, неизвестно.

Отметим, что на момент съёмки видео Алеся находилась на отдыхе в Бали. Позже она рассказала подписчикам, что опоздала на самолёт и не смогла оплатить билет на следующий. Возможно, именно это вызвало у модели столь бурные эмоции.

Алеся Кафельникова уже не первый раз заставляет поклонников нервничать. Ранее она опубликовала фото с синими волосами, и в комментариях заподозрили, что девушка вновь начала употреблять наркотики.