Кафельникова выложила серию "голых" фото, которые точно приведут её папу в ужас

Чтобы в очередной раз доказать фанатам, что на Бали она не только отдыхает, Алеся выложила несколько фото в обнажённом виде. Скажем сразу, подписчики отнеслись к такому пиршеству неоднозначно.

Видимо, решив, что идёт верным курсом, Алеся Кафельникова продолжила выкладывать провокационные фото. Всего за пару часов 20-летняя модель умудрилась выложить восемь ню-снимков. В подписи к ним девушка указала лишь имя фотографа — Анастасия Лазуренко.

Снимки были сделаны в ретро-стиле с эффектом плёночного фотоаппарата. Некоторые подписчики оценили элегантность и художественность фото, а вот некоторые — нет.

Что вообще происходит на этих фотографиях? 😁 На калькулятор фоткали?) Пользователь "Инстаграма"

Алеся, если тебя заставляют выкладывать эти фото, моргни три раза подряд в следующем сторис🙄 Пользователь "Инстаграма"

Эротика должна быть красивой, а не вот это вот всё Пользователь "Инстаграма"

Многие отметили, что Алеся обладает не таким телом, которое стоит оголять для фото. А также кто-то предположил, что девушка снова находится под воздействием каких-либо препаратов, поэтому и выкладывает подобные снимки.

Кафельникова без одежды стала борцом за естественную красоту