Кафельникова выложила серию "голых" фото, которые точно приведут её папу в ужас

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Кафельникова выложила серию "голых" фото, которые точно приведут её папу в ужас

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Фото © Instagram/kafelnikova_a

Чтобы в очередной раз доказать фанатам, что на Бали она не только отдыхает, Алеся выложила несколько фото в обнажённом виде. Скажем сразу, подписчики отнеслись к такому пиршеству неоднозначно.

Видимо, решив, что идёт верным курсом, Алеся Кафельникова продолжила выкладывать провокационные фото. Всего за пару часов 20-летняя модель умудрилась выложить восемь ню-снимков. В подписи к ним девушка указала лишь имя фотографа — Анастасия Лазуренко.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kafelnikova_a/" target="_blank"><strong>kafelnikova_a</strong></a></p>

Снимки были сделаны в ретро-стиле с эффектом плёночного фотоаппарата. Некоторые подписчики оценили элегантность и художественность фото, а вот некоторые — нет.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kafelnikova_a/" target="_blank"><strong>kafelnikova_a</strong></a></p>

Что вообще происходит на этих фотографиях? 😁 На калькулятор фоткали?)

Пользователь "Инстаграма"

Алеся, если тебя заставляют выкладывать эти фото, моргни три раза подряд в следующем сторис🙄

Пользователь "Инстаграма"

Эротика должна быть красивой, а не вот это вот всё

Пользователь "Инстаграма"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kafelnikova_a/" target="_blank"><strong>kafelnikova_a</strong></a></p>

Многие отметили, что Алеся обладает не таким телом, которое стоит оголять для фото. А также кто-то предположил, что девушка снова находится под воздействием каких-либо препаратов, поэтому и выкладывает подобные снимки.

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