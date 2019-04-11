Кафельникова выложила серию "голых" фото, которые точно приведут её папу в ужас

Видимо, решив, что идёт верным курсом, Алеся Кафельникова продолжила выкладывать провокационные фото. Всего за пару часов 20-летняя модель умудрилась выложить восемь ню-снимков. В подписи к ним девушка указала лишь имя фотографа — Анастасия Лазуренко.
Снимки были сделаны в ретро-стиле с эффектом плёночного фотоаппарата. Некоторые подписчики оценили элегантность и художественность фото, а вот некоторые — нет.
Что вообще происходит на этих фотографиях? 😁 На калькулятор фоткали?)
Пользователь "Инстаграма"
Алеся, если тебя заставляют выкладывать эти фото, моргни три раза подряд в следующем сторис🙄
Пользователь "Инстаграма"
Эротика должна быть красивой, а не вот это вот всё
Пользователь "Инстаграма"
Многие отметили, что Алеся обладает не таким телом, которое стоит оголять для фото. А также кто-то предположил, что девушка снова находится под воздействием каких-либо препаратов, поэтому и выкладывает подобные снимки.
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