Заплаканная Кафельникова рассказала о сложном решении, связанном с Фараоном

На фото Алеся в очередной раз предстаёт в прозрачном платье, но взгляд приковывает не оно, а заплаканное лицо девушки. Под снимком модель процитировала стихотворение интернет-поэтессы о том, насколько бывает жестока надежда, и указала значимую для себя дату.
Стараюсь не сдаться и замертво не упасть. Но надежда на то, что всё будет у нас... Меня на верёвке приводит на казнь... каждый день. 25 апреля 2018 #mood
Алеся Кафельникова
Алеся добавила, что фотографу удалось поймать её в момент принятия нелёгкого решения. И фанаты тут же активизировались.
Из-за мужика что ли все страдания? Пфффф....
Пользователь "Инстаграма"
Что, тебя бросил очередной рэпер? Так их, как грязи, найдёшь ещё
Пользователь "Инстаграма"
Скорее всего, Алеся, говоря о непростом решении, имела в виду то, что она наконец-то решила забыть о своём бывшем парне — рэпере Фараоне. Под одним из снимков девушка анонсировала выход новой песни и опубликовала стихотворение, в котором ясно дала понять, что пора двигаться дальше и забыть об этих нездоровых отношениях.
Кафельникова выложила серию "голых" фото, которые точно приведут её папу в ужас
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