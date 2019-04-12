Заплаканная Кафельникова рассказала о сложном решении, связанном с Фараоном

Со вчерашнего дня 20-летняя модель продолжает атаковать ленту подписчиков своими снимками в обнажённом виде и с разной степенью художественности. Под ними обычно были ничего не значащие фразы и ссылки на участников фотосессии. Но один пост смог привлечь внимание фанатов.

На фото Алеся в очередной раз предстаёт в прозрачном платье, но взгляд приковывает не оно, а заплаканное лицо девушки. Под снимком модель процитировала стихотворение интернет-поэтессы о том, насколько бывает жестока надежда, и указала значимую для себя дату.

Стараюсь не сдаться и замертво не упасть. Но надежда на то, что всё будет у нас... Меня на верёвке приводит на казнь... каждый день. 25 апреля 2018 #mood Алеся Кафельникова

Алеся добавила, что фотографу удалось поймать её в момент принятия нелёгкого решения. И фанаты тут же активизировались.

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Скорее всего, Алеся, говоря о непростом решении, имела в виду то, что она наконец-то решила забыть о своём бывшем парне — рэпере Фараоне. Под одним из снимков девушка анонсировала выход новой песни и опубликовала стихотворение, в котором ясно дала понять, что пора двигаться дальше и забыть об этих нездоровых отношениях.

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