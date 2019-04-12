Заплаканная Кафельникова рассказала о сложном решении, связанном с Фараоном

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Заплаканная Кафельникова рассказала о сложном решении, связанном с Фараоном

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Фото © Instagram/kafelnikova_a

Со вчерашнего дня 20-летняя модель продолжает атаковать ленту подписчиков своими снимками в обнажённом виде и с разной степенью художественности. Под ними обычно были ничего не значащие фразы и ссылки на участников фотосессии. Но один пост смог привлечь внимание фанатов.

На фото Алеся в очередной раз предстаёт в прозрачном платье, но взгляд приковывает не оно, а заплаканное лицо девушки. Под снимком модель процитировала стихотворение интернет-поэтессы о том, насколько бывает жестока надежда, и указала значимую для себя дату.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kafelnikova_a/" target="_blank"><strong>kafelnikova_a</strong></a></p>

Стараюсь не сдаться и замертво не упасть. Но надежда на то, что всё будет у нас... Меня на верёвке приводит на казнь... каждый день. 25 апреля 2018 #mood

Алеся Кафельникова

Алеся добавила, что фотографу удалось поймать её в момент принятия нелёгкого решения. И фанаты тут же активизировались.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kafelnikova_a/" target="_blank"><strong>kafelnikova_a</strong></a></p>

Из-за мужика что ли все страдания? Пфффф....

Пользователь "Инстаграма"

Что, тебя бросил очередной рэпер? Так их, как грязи, найдёшь ещё

Пользователь "Инстаграма"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/kafelnikova_a/" target="_blank"><strong>kafelnikova_a</strong></a></p>

Скорее всего, Алеся, говоря о непростом решении, имела в виду то, что она наконец-то решила забыть о своём бывшем парне — рэпере Фараоне. Под одним из снимков девушка анонсировала выход новой песни и опубликовала стихотворение, в котором ясно дала понять, что пора двигаться дальше и забыть об этих нездоровых отношениях.

Кафельникова выложила серию "голых" фото, которые точно приведут её папу в ужас

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