Кафельникова снова снялась обнажённой, пытаясь привлечь внимание того самого

У 20-летней модели, похоже, во всех смыслах весна в самом разгаре. Девушка снова выложила серию голых фото.

Дочка знаменитого теннисиста Евгения Кафельникова тоже не чуждается популярности. Только ради неё, видимо, Алесе зачастую приходится делать провокационные фото. Девушка выложила несколько откровенных снимков, на одном из которых предстала с голой грудью, стоя на коленях. Однако фанаты решили, что, сбежав на Бали, девушка всё же не обрела душевного равновесия и всё ещё находится в депрессивном состоянии.

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Серию чёрно-белых снимков, где Алеся тоже появилась топлес, она снабдила грустными постами-размышлениями на английском языке о любви и отношениях. И, по мнению поклонников, она всё ещё пытается забыть своего бывшего парня — рэпера Фараона.

Если вам интересно, стоит ли любить кого-то, спросите себя об этом. Если бы вы могли вернуться назад, повторили бы вы всё снова? Алеся Кафельникова

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