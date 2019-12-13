Алеся Кафельникова снялась у фотографа, который раздевает своих моделей догола

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Фото © Instagram / kafelnikova_a

Модель, которая сейчас активно занимается карьерой, позировала лишь в нижнем белье, показав идеальную фигуру.

Дочь знаменитого теннисиста Евгения Кафельникова снялась у московского фотографа, модели которого, как правило, полностью раздеваются перед камерой. Олеся не стала исключением, но оставила на себе лишь нижнее бельё. Первым фото 21-летняя девушка поделилась у себя в инстаграме, где фанаты завалили ее комплиментами.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/kafelnikova_a/" target="_blank">kafelnikova_a</a></p>

Ля, всем бы такую фигуру)

bochegova24

Оччччень гггорячччччооо 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

thepazhetnykh

На снимке Алеся завязала волосы и отказалась от макияжа, создав предельно естественный образ. Сейчас девушка полностью занята модельной карьерой в Париже и уже успела принять участие в показах таких известных брендов, как Chanel, Isabel Marant, Moschino и Burberry.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/kafelnikova_a/" target="_blank">kafelnikova_a</a></p>

Ранее Алеся призналась, что у неё были проблемы с наркотиками, что стало причиной расставания с рэпером Pharaoh. Для модели этот период был особенно тяжёлым, после чего она решила вложить все силы в карьеру. Девушка уехала из Москвы, где, по её словам, было слишком много соблазнов, и стала усердно работать.

Кафельникова вернулась к наркотикам, случайно выложив селфи со своими запасами

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