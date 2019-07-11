Экс-солистка "Ленинграда" выложила селфи в белье, показав результаты тренировок

Сейчас, судя по "Инстаграму", известная певица отдыхает в Монте-Карло, Монако, откуда шлёт приветы своим фанатам. В этот раз девушка выложила снимок, на котором продемонстрировала свою прекрасную фигуру с тонкой талией и плоским животом. Одетая лишь в нижнее бельё, Алиса подписала фото: "Как дела в качалке, ребза?"
Кто-то тут же бросился отчитываться перед звездой об успехах на фитнес-поприще, но большинство просто принялось восхвалять идеальные формы девушки.
Фигура бомба!
Пользователь "Инстаграма"
Ради такого и стоит жить!
Пользователь "Инстаграма"
Фото — удар в сердце после прекрасного ужина
Пользователь "Инстаграма"
Алиса Вокс — российская певица, которая приобрела наибольшую популярность во время работы с "Группировкой Ленинград". После громкого и скандального ухода из коллектива девушка занялась сольной карьерой, и скоро у неё выходит новый клип Prada.
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