Тест: Какие признаки говорят о начавшемся алкоголизме

Эксперты рассказали Лайфу о норме алкоголя для мужчин и женщин и как определить, является ли ваше желание "пригубить" алкоголизмом или вас пока только "тянет".

В России снизилась смертность от алкоголя, по данным Роспотребнадзора. Ведомство усилило контроль за оборотом спиртосодержащей продукции, это позволило снизить количество отравлений спиртным и смертельных исходов.

Однако врачи напоминают, что, кроме внешних ограничений, не плохо бы иметь и внутренний тормоз. Женщинам не следует пить больше 330 мл пива или 150–300 мл вина, отмечает нарколог Сергей Полятыкин. И делать это можно не каждый день. Организму нужно как минимум четыре дня, чтобы переработать старый алкоголь, иначе новые дозы смешиваются с продуктами распада старых, а эта токсичная смесь ещё больше вредит организму.

— Среднее условно безопасное количество в 150 граммов не каждый мужской организм переработает без последствий, а женщинам с их гормональными перепадами и меньшим содержанием воды в организме вообще нужно делить дозу своего спутника надвое и уж точно не пить больше него, — пояснил нарколог Алексей Казанцев.

Больше не наливать!

4 раза в месяц по 150 граммов водки — через год ты алкоголик Чтобы стать хроническим алкоголиком, достаточно каждую пятницу выпивать больше 150 миллилитров. Фото: © Pixabay

Ты женщина и пьёшь больше двух бокалов вина в неделю Женский алкоголизм может случиться быстрее мужского, поскольку организм менее толерантен к употреблению спиртного. Фото: © Pixabay

Когда не можешь вспомнить, сколько принял на грудь Потеря количественного контроля, провалы в памяти и невозможность остановиться сигнализируют о тяжёлой алкогольной зависимости. Фото: © Pixabay

Самообман и обман окружающих о количестве выпитого Врёшь не только другим, но и себе о количестве выпитого — явный признак защитной реакции алкоголизма. Фото: © Pixabay

Опохмеляешься, чтобы полегчало Категорический запрет наркологами также наложен на процесс опохмеления, который считается первым признаком алкоголизма. Фото: © Pixabay

Важно помнить, что первое и главное действие алкоголя, а значит, этанола, в любом случае токсическое. Поэтому никаких безопасных доз, как отмечает главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн, для ежедневного употребления ни для мужчин, ни для женщин быть не может.