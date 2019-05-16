Созависимость. Жизнь в угоду алкоголикам и наркоманам. Проект "Изнанка"

В очередной серии "Изнанки" три героини оказались в сложных отношениях, где близкий человек трансформировался в "монстра" под действием алкоголя, наркотиков или виртуальных игр.

Эллис большую часть жизни росла с отцом-наркоманом, не понимая, как один человек может безумно любить свою дочь, а через несколько часов пытаться убить её.

Мария жила в состоянии постоянного ухода-возвращения к мужу-алкоголику, до последнего веря в его спасение. Она была в тяжёлой депрессии, но вылечилась и окончательно решила начать всё сначала.

Олеся влюбилась в будущего мужа с первого взгляда, но никакая любовь не могла выдернуть его из виртуального мира, который вытеснил из его жизни реальность.

Все они тоже стали зависимы, но от своих родных. Шестой эпизод "Изнанки" посвящён созависимости людей — болезни, в которой может оказаться каждый.