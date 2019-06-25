Наркомания и алкоголизм. В каких регионах ситуация хуже всего?

Наркотики и алкоголь — страшные проблемы для страны. Специалисты проекта "Трезвая Россия" подготовили "Антинаркотический рейтинг регионов". Мы нарисовали карту самых опасных и безопасных мест. И добавили информацию об уровне пьянства в разных частях России.

Наркомания

Ситуация с наркотиками не улучшается кардинально и остаётся одной из серьёзнейших проблем. При составлении карты эксперты учитывали различную статистику ведомств. В том числе и смертность по причине наркомании. Такой рейтинг составляется ежегодно. Но если в прошлом году в лидерах были Сахалинская область, Еврейская автономная область и Приморский край, то в этом году они немного улучшили показатели и на первое место вышли другие.

Алкоголизм

Пить в России стали больше. Данные приводит Центр исследования федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРА). Показатели сильно расходятся с отчётами Минздрава. Официальные чиновники ещё в 2017 году отчитались, что потребление алкоголя в России упало на треть — до 10,3 литра на человека. Однако подсчёты продаж крепких напитков говорят о другом. Потребление крепкого алкоголя растёт. Россиянин выпивает в год почти 350 рюмок водки, коньяка или напитков похуже.

Самые пьющие и самые трезвые регионы мы нанесли на карту. Если сопоставить данные с двух карт, то больше всего проблем с алкоголем и наркотиками в Московской области. Этот регион лидирует в обоих списках. Зато свободный от наркотиков Ненецкий автономный округ активно спивается. Из безусловных лидеров, где официально ни наркотиков, ни алкоголя нет — Чечня.