Тревожный звонок. Какие признаки выдают в человеке алкоголика

Согласно статистике, в 40% случаев смертность среди мужчин связана с неумеренным употреблением алкоголя. Известно, что большинство пьющих умирают, не дожив до 50 лет. Эксперты отмечают, что дело не в алкоголизме (мало кто признаёт себя алкоголиком), а в регулярном употреблении спиртного. Как определить, что вы находитесь в группе риска?

Вы живёте в ожидании пятницы Вся неделя — предвкушение конца рабочей недели и выходных, когда можно расслабиться и позволить себе хорошенько выпить. Фото © Shutterstock

По мнению экспертов, тревожный симптом заключается в том, что всю неделю зависимый человек будто бы пребывает в полусне, а в пятницу у него "загораются" глаза, мозг работает на пределе своих возможностей, соображая, где и с кем можно выпить.

Вас больше не тошнит с перепоя Организм настолько отравлен, что все защитные реакции, в том числе рефлекторная очистка организма от ядов, отключаются. Фото © Shutterstock

Здорового человека наутро после ударной вечеринки мутит от одной мысли об алкоголе. Зависимый человек спокойно встаёт и идёт за "дозой". Самое трудное для него — пройти мимо винного магазина.

У вас изменения в составе крови Сделайте анализ на CDT — белок, который отвечает за транспортировку железа. При патологиях его уровень повышается. Фото © Pixabay

Критическое значение CDT — 1,7. Оно свидетельствует о том, что в организме запущены патологические процессы — замещение клеток печени жировой тканью, что в конечном итоге приведёт к циррозу, если вовремя не остановиться.

Вы отрицаете наличие проблем с алкоголем Эксперты называют это нарушением самокритики. Фото © Shutterstock

Опасность состоит в том, что человек не осознаёт опасности и не берёт на себя ответственность за последствия такого образа жизни. Он не хочет ничего менять, его и так всё устраивает. Его крайне сложно замотивировать на лечение, здоровый образ жизни и смену системы ценностей.

Вы начинаете интересоваться вопросами смерти Этанол подстёгивает уровень гормона удовольствия дофамина. Постепенно человек теряет способность радоваться без допинга. Фото © Shutterstock

Это происходит из-за того, что уровень дофамина падает, для стимуляции его выработки требуется всё больше и больше спиртного. Человек приходит к тому, что для поддержания нормального состояния ему нужны литры алкоголя. В конце концов и они перестают действовать, человек впадает в мрачное состояние и задумывается о смерти. Согласно статистике, пятая часть суицидов совершается пьющими людьми.

Эксперты также относят к признакам алкоголизма потерю контроля над количеством выпитого. Человек, у которого проблемы с употреблением спиртного, легко уходит в запой после первых выпитых пятидесяти граммов.