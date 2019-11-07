Как отказ от алкоголя может изменить человека за 3 года: фото от бывшего пьяницы

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Фото © Imgur/dunnkw01

Три года назад американец Кенни Ди встал на тропу трезвости. И с тех пор регулярно делал селфи, чтобы показать, как сильно его изменило это решение.

37-летний Кенни Ди — железнодорожный инженер с северо-запада Америки. Пить он начал ещё в университете. Однажды он понял, что потерял контроль над своей пагубной привычкой. Каждый раз, когда он притрагивался к алкоголю, он напивался. Дальше — хуже. Ни один его вечер не обходился без горячительного, а иногда он мог выпивать от 12 до 24 напитков по несколько раз в неделю.

<p>Фото © Imgur/<a href="https://imgur.com/gallery/D7Vk25V" target="_blank">dunnkw01</a></p>

Частенько я стоял в ванной, смотрел на себя в зеркале и думал: "Вот бы быть сейчас трезвым". И потом мне стало так безразлично, буду я дальше жить или умру. Просто хотелось, чтобы всё это закончилось. И не важно, каким путём

Кенни Ди

Кенни внёс коррективы в свой рацион и начал заниматься спортом, попросил помощи в достижении своей цели у друзей. Кроме того, он посещал собрания анонимных алкоголиков. Каждый раз, когда ему вручали жетон трезвости, он делал фотографию, чтобы запечатлеть свой прогресс.

<p>Фото © Imgur/<a href="https://imgur.com/gallery/D7Vk25V" target="_blank">dunnkw01</a></p>

Сейчас, когда труды Кенни уже дали впечатляющие результаты, мужчина максимально открыт в разговорах о своём прошлом. Он считает, главное его отличие от того человека, кем он был три года назад, в том, что он правда старается стать лучшей версией себя, пишет Bored Panda.

Я делаю всё возможное, чтобы не обижаться, не злиться, не ругаться. Впрочем, не всегда удаётся. Всё же я не святой

Кенни Ди

<p>Фото © Imgur/<a href="https://imgur.com/gallery/D7Vk25V" target="_blank">dunnkw01</a></p>

В ноябре 2019 года Кенни официально отметил третий год без выпивки. Помимо ясной головы, чистого от алкоголя организма и потерянных 34 килограммов веса мужчина достиг той жизни, о которой и мечтать не мог.

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