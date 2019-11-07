Как отказ от алкоголя может изменить человека за 3 года: фото от бывшего пьяницы

Три года назад американец Кенни Ди встал на тропу трезвости. И с тех пор регулярно делал селфи, чтобы показать, как сильно его изменило это решение.

37-летний Кенни Ди — железнодорожный инженер с северо-запада Америки. Пить он начал ещё в университете. Однажды он понял, что потерял контроль над своей пагубной привычкой. Каждый раз, когда он притрагивался к алкоголю, он напивался. Дальше — хуже. Ни один его вечер не обходился без горячительного, а иногда он мог выпивать от 12 до 24 напитков по несколько раз в неделю.

Частенько я стоял в ванной, смотрел на себя в зеркале и думал: "Вот бы быть сейчас трезвым". И потом мне стало так безразлично, буду я дальше жить или умру. Просто хотелось, чтобы всё это закончилось. И не важно, каким путём Кенни Ди

Кенни внёс коррективы в свой рацион и начал заниматься спортом, попросил помощи в достижении своей цели у друзей. Кроме того, он посещал собрания анонимных алкоголиков. Каждый раз, когда ему вручали жетон трезвости, он делал фотографию, чтобы запечатлеть свой прогресс.

Сейчас, когда труды Кенни уже дали впечатляющие результаты, мужчина максимально открыт в разговорах о своём прошлом. Он считает, главное его отличие от того человека, кем он был три года назад, в том, что он правда старается стать лучшей версией себя, пишет Bored Panda.

Я делаю всё возможное, чтобы не обижаться, не злиться, не ругаться. Впрочем, не всегда удаётся. Всё же я не святой Кенни Ди

В ноябре 2019 года Кенни официально отметил третий год без выпивки. Помимо ясной головы, чистого от алкоголя организма и потерянных 34 килограммов веса мужчина достиг той жизни, о которой и мечтать не мог.

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