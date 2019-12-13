Стакан-фактор. Какая группа крови быстрее доведёт до алкоголизма

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Фото © Shutterstock

Как показали исследования учёных, ген, связанный с группой крови, располагается в той же части ДНК, что и ген, который отвечает за наследственную склонность к алкоголизму. Это позволяет более точно определить, кому стоит держаться подальше от зелёного змия, а кому он не страшен.

Первая группа — только вино!

Носители этой группы не склонны к алкоголизму. Но им лучше ограничиться вином из-за высокой кислотности и других проблем с ЖКТ

Фото © Flickr / Ken Hawkins

Вторая группа крови — вы в опасности

Недостаток глюкозы в крови у носителей этой группы крови приводит к подсознательной тяге к алкоголю. То есть это группа риска

Фото © Needpix.com

Третья группа крови — откажитесь от алкоголя

У этой категории зелёный змий наносит удар по печени, сердцу и центральной нервной системе. Происходит распад со всех сторон

Фото © Shutterstock

Четвёртая группа — пей да дело разумей

Многие назовут этих людей счастливчиками, потому что их физическое и психологическое здоровье устойчиво к спиртному

Фото © Pixabay

Тем не менее как нет безопасных доз алкоголя, так нет и группы крови, которая сделает её носителя неуязвимым перед алкоголем. Этанол разрушает здоровье и психику любого. Разница лишь в сроках.

Автор:
ЯС
Ярослав Солонин
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