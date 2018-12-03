Подорожает ли в России коньяк и как это отразится на его качестве

Минимальная цена на коньяк может подняться на треть. Эксперты уверяют, что повышение минимальной цены в интересах самих потребителей. Ждать ли подорожания и, главное, улучшится ли качество напитка, реализуемого в России?

Союз производителей коньяка просит правительство поддержать 30-процентный рост минимальной цены. Производители напитка представили свои расчёты в Минфин и аппарат главы правительства Дмитрия Медведева. "Справедливой" ценой с учётом производственных затрат они считают как минимум 493 рубля за пол-литра. Сегодня минимально установленная Минфином розничная цена на коньяк (за бутылку объёмом 0,5 л) — 371 руб.

Конкурировать с контрафактом

По словам производителей, повышение минимальной цены позволит конкурировать с дешёвым контрафактом.

— Если делать хороший коньяк из настоящего коньячного спирта, себестоимость будет порядка 300 рублей. Должны вы его продавать, предположим, за 400. А вот у того, кто делает дешёвый коньяк, себестоимость 100 рублей, значит, на рынок он может вывести его за 200–250 рублей. Ну а для того, чтобы честный производитель мог конкурировать с нелегальным рынком, и вводится понятие минимально допустимой цены, — заявил Лайфу руководитель аналитической группы "Алкоэксперт" Юрий Юдич.

При этом эксперт предположил, что производители просто могут повысить цену. Отметим, что в данном случае они не вели речи о повышении уровня контроля качества. То есть, если перед вами коньяк по 500 рублей, это априори качественный напиток.

Эксперт надеется, что, в случае повышения минимальной розничной цены, "не станет больше дорогих коньяков, а просто станет меньше дешёвых".

Просто левый коньяк подорожает

Главный редактор портала "Алкоголь.ру" Михаил Смирнов полагает, что такое предложение не приведёт к улучшению качества реализуемого напитка. Просто поднимутся цены.

— Но ведь есть же технологии, которые упрощают производство: выдержка спирта на (дубовых. — Прим. ред.) чипсах, клёпке... Не думаю, что увеличивать минимальную цену, — хорошо. Ведь это же лишь минимальная! А за какую ещё предложат в итоге? — отметил Смирнов.

При этом, по его словам, стоимость производства могут снижать именно за счёт качества этого самого производства. Кроме того, потребители ведь могут выбрать просто более дешёвый напиток.

Сколько стоит нормальный коньяк?

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз уверен, что коньяк в целом не может стоить дешевле 450 рублей. Это связано с ценами на крепкий алкоголь и с дороговизной производства.

— Нормальный коньяк не может стоить меньше 450 рублей. Настоящий коньяк за меньшие деньги не сделаешь. В случае повышения минимальной цены, настоящий коньяк в магазинах не подорожает, а то, что продаётся дешевле, это не коньяк, — уверяет Дробиз.

По его словам, если коньяк правильно сделан: из настоящих спиртов, выдержан минимум 3 года, он стоит действительно дорого.

— И тем не менее в коньяке за 5000 рублей сам коньяк стоит 500, максимум 1000 рублей, всё остальное стоят легенды и реклама, чтобы убедить потратить лишние деньги, — говорит Дробиз.

Производители отмечают, что основной задумкой повышения цен станет не рост качества, а то, что потребителю не будет смысла покупать плохой коньяк. Правда, не расслабит ли данное новшество производителей изначально дорогих коньяков — не сообщается. Да и в принципе вопрос подорожания коньяка пока не решён. Хотя эксперты склоняются к версии, что повышение цен всё же будет.