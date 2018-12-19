Отцу пришлось застрелить старшего сына, когда тот пытался задушить младшего

Родственники выпивали и решили сыграть в бильярд, когда братья начали ссориться друг с другом.

56-летний Джон Мэлони решил провести вечер вместе со своими сыновьями, однако семейная встреча в их доме во Флориде стала роковой. Мужчине пришлось выстрелить в старшего ребёнка, когда тот пытался задушить младшего брата. В итоге 30-летний Джозеф скончался от полученного ранения, сообщает The Sun.

В день трагедии родственники выпивали, когда Джозеф и 26-летний Джеймс решили сыграть в бильярд. Из-за выпитого алкоголя игра быстро переросла в ссору, в результате которой братья начали драться. Сначала отец пытался остановить их на словах, однако сыновья его не слушали. Тогда ему пришлось применить физическую силу, но и это их не остановило. Ситуация обострялась тем, что Джозеф начал душить младшего брата и тот уже не мог дышать.

Тогда Джону пришлось принять нелёгкое решение. Он достал револьвер и несколько раз выстрелил в Джозефа. Когда прибыли полицейские, то не могли поверить, что мужчина совершил убийство.

Нельзя описать словами, какое у него было выражение лица. Родители услышали, как младший сын умоляет брата перестать его душить. Но нападавший продолжал, держа над ним нож следователь

В итоге мужчине не было предъявлено обвинений, поскольку он защищал младшего ребёнка.