Пиво голышом. Лондон обзавёлся нудистским пабом

Известный паб в лондонском престижном районе Сохо — The Coach & Horses ("Тренер и лошади") стал нудистским. Он получил лицензию на то, чтобы обслуживать посетителей голыми. Известно, что с 2006 года он работает как веганский и вегетарианский паб.

Идея превратить его в место тусовок нудистов родилась у хозяина и его дочери Холи ещё в 2011 году, когда они выпустили календарь, для которого работники заведения общепита снялись голыми, как протест против арендодателя, который не хотел продлевать аренду помещения. Поскольку, по словам владельца пивной точки Аластера Чоата, "существует великая британская традиция раздеваться во времена нужды, отчаяния и попыток защитить что-то ценное".

Календарь оказался крайне популярным — и со всего света хозяину паба посыпались предложения превратить паб в место для отдыха любителей пить пиво в чём мать родила. Теперь паб — первое общественное место в Лондоне, где одновременно могут находиться обнажённые мужчины и женщины. В городе есть ещё несколько точек для любителей ню, но там предусмотрены однополые сессии.