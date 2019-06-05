Левый градус. Как отличить поддельный алкоголь

По данным Роспотребнадзора, в России за последние шесть лет от отравления алкоголем скончалось более 78 тысяч человек. И это не говоря уже про отравления, после которых люди выжили. Как отличить поддельный алкоголь?

На что обращать внимание при покупке алкоголя?

Если выбор пал на шампанское, то здесь нужно понимать отличия между игристым вином и газированными винными напитками. По словам директора по маркетингу ЗАО "Игристые вина" Андрея Варзунова, первый напиток — это натуральный продукт естественного брожения, второй — продукт искусственной газации и не обязательно на виноградной основе. При этом газированный винный напиток может выглядеть в точности как шампанское: оформление, бутылка, пробка, колпак из фольги.

— Чтобы их отличить, нужно перевернуть бутылку и посмотреть на контрэтикетку. На натуральном продукте будет написано "Игристое вино", а не "Винный напиток", — поясняет эксперт.

Также стоит обратить внимание на качество оформления бутылки. Эксперт уточнил, что у массового производителя есть хорошее дорогое оборудование. Это позволяет сделать бутылку идеально ровной, надеть ровно фольгу, сделать гладкой этикетку.

— У некоторых производителей есть ещё объёмное тиснение на самой бутылке, которое защищает от подделки. У "Льва Голицына", например, это крест, — рассказывает Андрей Варзунов.

При выборе виски нужно обратить внимание на внешний вид бутылки. На ней обязательно должна быть акцизная марка. О поддельном алкоголе скажет криво приклеенная этикетка с подтёками клея. Немаловажную роль играет и цвет напитка. У натурального виски он варьируется от светло-золотистого до насыщенного тёмно-золотистого. Суррогатные напитки зачастую бывают коричневого цвета, мутными, с осадками.

Запах. Он должен быть лёгким с солодовым, дубовым или сладковатым оттенком, с нотками ванили, фруктов или цветов. Суррогатный напиток обычно отдаёт спиртом. Если перевернуть бутылку вверх дном и напиток будет стекать по стенкам — это подделка. У качественного виски со дна бутылки должна упасть большая капля.

Кроме того, качественный алкоголь, особенно крепкие напитки, не может стоить дёшево. А чтобы не ставить под угрозу своё здоровье, лучше приобретать спиртное в больших сетевых магазинах.

— У сетей есть стандарты качества приёмки продукции, которые исключат появление на полках подделок, — говорит Андрей Варзунов.