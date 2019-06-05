Левый градус. Как отличить поддельный алкоголь

На что обращать внимание при покупке алкоголя?
Если выбор пал на шампанское, то здесь нужно понимать отличия между игристым вином и газированными винными напитками. По словам директора по маркетингу ЗАО "Игристые вина" Андрея Варзунова, первый напиток — это натуральный продукт естественного брожения, второй — продукт искусственной газации и не обязательно на виноградной основе. При этом газированный винный напиток может выглядеть в точности как шампанское: оформление, бутылка, пробка, колпак из фольги.
— Чтобы их отличить, нужно перевернуть бутылку и посмотреть на контрэтикетку. На натуральном продукте будет написано "Игристое вино", а не "Винный напиток", — поясняет эксперт.
Также стоит обратить внимание на качество оформления бутылки. Эксперт уточнил, что у массового производителя есть хорошее дорогое оборудование. Это позволяет сделать бутылку идеально ровной, надеть ровно фольгу, сделать гладкой этикетку.
— У некоторых производителей есть ещё объёмное тиснение на самой бутылке, которое защищает от подделки. У "Льва Голицына", например, это крест, — рассказывает Андрей Варзунов.
При выборе виски нужно обратить внимание на внешний вид бутылки. На ней обязательно должна быть акцизная марка. О поддельном алкоголе скажет криво приклеенная этикетка с подтёками клея. Немаловажную роль играет и цвет напитка. У натурального виски он варьируется от светло-золотистого до насыщенного тёмно-золотистого. Суррогатные напитки зачастую бывают коричневого цвета, мутными, с осадками.
Запах. Он должен быть лёгким с солодовым, дубовым или сладковатым оттенком, с нотками ванили, фруктов или цветов. Суррогатный напиток обычно отдаёт спиртом. Если перевернуть бутылку вверх дном и напиток будет стекать по стенкам — это подделка. У качественного виски со дна бутылки должна упасть большая капля.
Кроме того, качественный алкоголь, особенно крепкие напитки, не может стоить дёшево. А чтобы не ставить под угрозу своё здоровье, лучше приобретать спиртное в больших сетевых магазинах.
— У сетей есть стандарты качества приёмки продукции, которые исключат появление на полках подделок, — говорит Андрей Варзунов.
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