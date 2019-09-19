Пить или не пить. Проверенные факты за и против употребления алкоголя

Эксперт из Минздрава рассказал о безопасной дозе употребления алкоголя. Заключения специалиста вызвали споры и тут же разделили людей на два лагеря. Одни заявляли, что "пить — плохо". Другие — "пить — полезно". Между тем учёные уже не один десяток лет спорят об этом же и обмениваются фактами про алкоголь. Мы собрали самые яркие аргументы за и против выпивки.

Факты в защиту алкоголя

Начнём с самых известных фактов, оправдывающих умеренное употребление алкоголя. "Умеренное" — ключевое слово. При этом международные стандарты примерно в три раза жёстче тех, что накануне назвали российские медики.

В неделю допустимо, если мужчина выпивает 350 граммов виски, водки или коньяка либо один литр красного сухого вина или 3,5 литра пива. Союз "или" тут важно не забывать. Для женщин — доза в два раза меньше. Такая доза допустима для здоровых людей. Тем, кто от алкоголя зависим или имеет проблемы со здоровьем, пить категорически нельзя.

Пиво спасает от диабета Китайские учёные выяснили, что употребление 1−2 бокалов пива повышает показатели метаболизма глюкозы, борется с диабетом 2-го типа Фото © Pixabay

Вино замедляет старение и помогает избежать атеросклероза Пара бокалов красного сухого вина помогают улучшить работу сосудов и снять стресс, считают французы. А вот пара бутылок уже вредят Фото © Pixabay

Рюмка водки или бокал вина в день снижают риск преждевременной смерти Это вывод медиков из Голландии. Они 40 лет изучали жителей городка Зютфена. Индекс смертности был ниже на 36% у слегка выпивающих Фото © Pixabay

Факты против алкоголя

Защитники выпивки нередко приводят список болезней, которых помогает избежать алкоголь. Так, это и болезни сердца, и инсульты, и проблемы с кровяным давлением. Однако данный список мог бы фигурировать как список болезней, которые алкоголь провоцирует. Ведь зачастую в России не ограничиваются бокалом вина перед ужином. А начав, уже вскоре бегут за добавкой в магазин. Поэтому дальше приведём проблемы, связанные с алкоголем.

Сильнейший удар по мозгу Алкоголь отравляет организм. И затрудняет поступление кислорода в мозг, в итоге мозговые клетки гибнут — и человек тупеет Фото © Gettyimages

Проблемы в половой сфере Это касается женщин и мужчин. Пиво растит животик. Снижается потенция. А у женщин этанол может привести к повреждению яичников Фото © Gettyimages

Сердце, печень, почки, иммунная система Регулярное злоупотребление алкоголем сравнимо с постоянным принятием яда. От интоксикации страдает весь организм Фото © Gettyimages

Одна из главных проблем, связанных с алкоголем, носит даже не медицинский характер — это постепенная деградация личности и асоциальное поведение, начинает проявляться агрессия. Алкоголь является одной из главных причин, побуждающих совершать самые тяжкие преступления. Поэтому если вы сомневаетесь, пить или не пить, то лучше не пить. А способы снятия стресса есть и более безопасные и куда более приятные.