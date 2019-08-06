"Чувствую себя школьницей!" Что происходило в последние дни жизни Аллы Вербер

Директор ЦУМа скончалась на 62-м году жизни во время своего отпуска в любимой деревушке в Италии.

Трудно поверить, что всего два дня назад Вербер выложила фото из солнечной Италии, где она приобщилась к велосипедным прогулкам. В подписи женщина призналась, что чувствует себя школьницей. Однако за радостными снимками последовала трагедия — директор ЦУМа и вице-президент Mercury скончалась во время долгожданного отпуска.

Как сообщает telegram-канал Super, Вербер стало плохо после ужина, где на столе преобладали морепродукты. Женщину срочно госпитализировали, после чего врачи выявили у неё анафилактический шок. Вскоре у Аллы отказали внутренние органы и произошёл обширный инфаркт. Врачи боролись за жизнь Вербер в течение суток, но так и не смогли ей помочь.

В свои 60 с лишним Вербер вела настолько активную и богатую событиями жизнь, что многим остаётся лишь позавидовать. Только за последний месяц директор ЦУМа успела побывать в Лондоне, Бейруте, Турции, на Сицилии — и везде озаряла всех своей улыбкой.

Отпуск Вербер ждала с нетерпением, ведь такой плотный график давал о себе знать. Для уединения женщина выбрала небольшую деревушку Форте-дей-Марми, в которой впервые побывала ещё в 1988 году. И именно здесь её не стало.