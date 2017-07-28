Свадьба Никиты Преснякова: мотоцикл в подарок и свадебный танец под Linkin Park

26-летний внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков связал себя узами брака с возлюбленной Алёной Красновой. "Бюрократическая" часть прошла в загсе Барвихи, куда невеста прибыла прямиком из близлежащего отеля в пышном белоснежном платье: 30-градусная жара, казалось, совсем не мешала счастливой невесте. После заключения брака чета Пресняковых отправилась в подмосковные Жаворонки — там в живописном замке, украшенном тысячами пионов, виновников торжества ждали их самые близкие родственники и друзья.

Бабушка жениха — 68-летняя Алла Пугачёва прибыла на свадьбу вместе с супругом Максимом Галкиным подстать невесте — в бежевом кружевном платье. Кристина Орбакайте остановила выбор на длинном платье персикового цвета, подчёркивающем стройную фигуру. На торжестве новоиспечённую свекровь вполне можно было спутать с подружкой невесты. Мама жениха даже вышла на сцену, чтобы спеть вместе с группой "Уматурман" хит своей матери — "А знаешь, всё ещё будет".

Пожалуй, самый оригинальный подарок паре преподнёс певец Дмитрий Колдун: прямо на территорию Zhavoronki Event Hall въехал чёрный мотоцикл, на котором Никита Пресняков вихрем пронёсся вокруг гостей.

Самый трогательный момент ждал близких молодожёнов почти в самом конце: под цветочным куполом Никита и Алёна исполнили медленный танец под песню любимой группы жениха Linkin Park, солист которой покончил с собой неделю назад.