Украинка подала в суд на Аллу Пугачёву

В Татарбунарский районный суд Одесской области обратилась женщина с жалобой на шоу-бизнес и особенно на певицу Аллу Пугачёву. Об этом сообщила пресс-служба суда.

В своём заявлении истец утверждает, что у певицы "есть крылья, по которым может зайти в любого человека и делать с ним, что захочет". Также она написала, что решила поехать в другой город на работу, но Пугачёва со своими людьми преследует её, запрещает ей что-либо делать и не даёт покоя. В связи с этим она попросила суд принять меры.

"Суд ответил, что её заявление не может быть рассмотрено, поскольку не соответствует требованиям процессуального законодательства. Ведь суд в своей деятельности действует только в пределах и согласно законам Украины, а правосудие осуществляется в соответствии с определёнными законом процедурами судопроизводства", — говорится в сообщении.