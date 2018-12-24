"Меня благословила Пугачёва". Волочкова испортила новогодний хит "Мне нравится"

На своей странице в "Инстаграме" Волочкова поделилась радостным событием — совсем скоро поклонники смогут увидеть её новый клип на песню "Мне нравится". Чем перед ней провинилась композиция на стихи Марины Цветаевой, артистка не пояснила.
Совсем скоро вы сможете увидеть мой новый клип на песню "Мне нравится, что вы больны не мной", на исполнение которой меня благословила Алла Борисовна Пугачёва, а пока посмотрите тизер
Анастасия Волочкова
Комментаторы по достоинству оценили певческие способности бывшей балерины.
Настя батьковна, не позорь песню, а, ну это же не исполнение, а звездец, ну вот зачем так глумиться над классикой?!
aleksashka___sashka
Пугачёва благословила?! В жизни не поверю, что Алле Борисовне бы понравился твой вой и бездарное исполнение
illoveyou4_ever
Такую песню испортить...
natalina.xx.777
Отметим, что Алла Пугачёва пока не прокомментировала заявление новоиспечённой певицы. Возможно, она даже не догадывается о появлении "конкурентки".
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