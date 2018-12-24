"Меня благословила Пугачёва". Волочкова испортила новогодний хит "Мне нравится"

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"Меня благословила Пугачёва". Волочкова испортила новогодний хит "Мне нравится"

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Бывшая балерина Анастасия Волочкова не оставляет попыток найти себя в творчестве. На этот раз артистка перепела один из главных хитов Аллы Пугачёвой — песню "Мне нравится", которая прозвучала в фильме "Ирония судьбы, или С лёгким паром".

На своей странице в "Инстаграме" Волочкова поделилась радостным событием — совсем скоро поклонники смогут увидеть её новый клип на песню "Мне нравится". Чем перед ней провинилась композиция на стихи Марины Цветаевой, артистка не пояснила.

Совсем скоро вы сможете увидеть мой новый клип на песню "Мне нравится, что вы больны не мной", на исполнение которой меня благословила Алла Борисовна Пугачёва, а пока посмотрите тизер

Анастасия Волочкова

Комментаторы по достоинству оценили певческие способности бывшей балерины.

Настя батьковна, не позорь песню, а, ну это же не исполнение, а звездец, ну вот зачем так глумиться над классикой?!

aleksashka___sashka

Пугачёва благословила?! В жизни не поверю, что Алле Борисовне бы понравился твой вой и бездарное исполнение

illoveyou4_ever

Такую песню испортить...

natalina.xx.777

<p>Фото © instagram/volochkova_art</p>

Отметим, что Алла Пугачёва пока не прокомментировала заявление новоиспечённой певицы. Возможно, она даже не догадывается о появлении "конкурентки".

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