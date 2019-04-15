Неизвестная Пугачёва. 7 фактов о певице, про которые вы скажете: "Да ладно?"

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Неизвестная Пугачёва. 7 фактов о певице, про которые вы скажете: "Да ладно?"

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Фото: © РИА Новости/Мурашко

Сегодня Примадонна российской эстрады отмечает 70-летний юбилей. За спиной у великой женщины не менее грандиозная биография. Но Лайф предлагает обратить внимание на детали из её жизни, о которых знают немногие.

Альтер эго

У Примадонны было альтер эго — с усами и в мужском пиджаке. В образе Бориса Горбоноса Пугачёва сочиняла музыку в начале карьеры

Цель маньяка

Певицу хотел убить маньяк Анатолий Нагиев. Он лишил жизни 6 похожих на Пугачёву женщин, но до неё, к счастью, добраться не смог

Трудный племянник

У Примадонны есть племянник Влад, который страдал наркоманией и оказался в инвалидной коляске. Она помогала ему вернуться к жизни

Курение

Курить Пугачёва начала ещё в 13 лет. С тех пор Примадонна неоднократно пыталась избавиться от пагубного пристрастия

Запрещённый клип

Клип Пугачёвой на песню "Айсберг" в 1984 г. не понравился чиновникам из-за вульгарных поз певицы. Ролик даже сняли с эфира

"Миллион алых роз"

Хит Примадонны покорил сердца не только отечественных слушателей. Многие японцы тоже знают песню наизусть

Опухоль на горле

Когда малышка Алла только появилась на свет, врачи обнаружили у будущей певицы на горле опухоль, которую сразу же удалили

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