Неизвестная Пугачёва. 7 фактов о певице, про которые вы скажете: "Да ладно?"

Альтер эго
У Примадонны было альтер эго — с усами и в мужском пиджаке. В образе Бориса Горбоноса Пугачёва сочиняла музыку в начале карьеры
Цель маньяка
Певицу хотел убить маньяк Анатолий Нагиев. Он лишил жизни 6 похожих на Пугачёву женщин, но до неё, к счастью, добраться не смог
Трудный племянник
У Примадонны есть племянник Влад, который страдал наркоманией и оказался в инвалидной коляске. Она помогала ему вернуться к жизни
Курение
Курить Пугачёва начала ещё в 13 лет. С тех пор Примадонна неоднократно пыталась избавиться от пагубного пристрастия
Запрещённый клип
Клип Пугачёвой на песню "Айсберг" в 1984 г. не понравился чиновникам из-за вульгарных поз певицы. Ролик даже сняли с эфира
"Миллион алых роз"
Хит Примадонны покорил сердца не только отечественных слушателей. Многие японцы тоже знают песню наизусть
Опухоль на горле
Когда малышка Алла только появилась на свет, врачи обнаружили у будущей певицы на горле опухоль, которую сразу же удалили
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