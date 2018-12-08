21-летняя девушка, у которой аллергия на холод: Меня может убить холодильник...

21-летняя Арианна Кент из Канады страдает сильнейшей аллергией на холод. Из-за редкого состояния жизнь девушки постоянно находится под угрозой, ведь убить её может даже обычный холодильник.

Аллергия Арианны Кент так сильна, что девушка может впасть в анафилактический шок даже летом — достаточно напитка со льдом или слишком прохладной воды в бассейне. А ведь девушка живёт в стране, где зимы бывают очень суровыми.

Зимой я не могу оставаться на улице дольше пяти минут. Даже дойти до машины может быть опасно Арианна Кент

Зимние развлечения не для Арианны, впрочем, и летом ей приходится быть очень осторожной. Холодная еда вызывает у неё отёк горла, лёгкий бриз или кондиционер — сильнейшую крапивницу.

Я могу избегать холодного бассейна или напитка, но невозможно предсказать, когда начнётся дождь или резко похолодает. Я не могу это контролировать Арианна Кент

Первые симптомы редкого заболевания появились у девушки ещё в четырнадцать лет — она начала задыхаться во время уборки снега. Но врачи далеко не сразу поняли, что же с ней происходит. Впрочем, некоторые медики до сих пор не верят Арианне, когда она называет свой диагноз. А окружающие считают девушку слишком капризной.

Люди часто не верят мне, что это настоящая аллергия, они говорят: "Да, Арианна, мы знаем, что тебе всегда холодно, но это не значит, что у тебя аллергия на холод" Арианна Кент

Девушка надеется, что со временем врачи научатся бороться с её состоянием. А пока Арианна просто пытается донести до людей, что эта аллергия на холод не фантазия и не каприз, а болезнь, которая может угрожать жизни.