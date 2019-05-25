Аллергия на бургеры сделала девушку знаменитой, и всё благодаря её чувству юмора

Любой бы на месте этой 18-летней девушки из Миссисипи, США, изрядно испугался такой странной реакции своего организма. Но только не Амия Эванс, нет. Вместо этого она пошутила над собой в "Твиттере", а потом не смогла остановиться, как и её подписчики, сообщает Daily Mail.

В тот вечер Амия лишь съела бургер — всё как обычно, но наутро проснулась с небольшой припухлостью губы. Решив, что просто не заметила укуса какого-то насекомого, девушка понадеялась, что всё пройдёт. Но время шло, губа всё сильнее раздувалась, и Амия направилась в больницу. Компанию ей составила семья, все выходные дежурившая возле её кровати.

Безумно мило, подумаете вы, но зря. Всё это время братья и сёстры вместе с мамой исподтишка делали её фото и не могли сдержать смех. Ну как тут пугаться в такой обстановке? Вот Амия и решила поддержать шутку — запостила в "Твиттере" своё раздувшееся лицо, развеселив подписчиков и тут же став новым мемом.

Её пост собрал 171 тысячу лайков и 54 тысячи ретвитов, а в комментариях пользователи Сети хоть и желали скорейшего выздоровления, но нет-нет да и срывались на смешки.

"Милая, о нееет. Я очень надеюсь, что тебе станет лучше, но я должна была это сделать, простиии"

Никто: ...

Она:

"Простиии, я просто не мог не!"

Под конец Амия успокоила подписчиков, сообщив, что всё уже прошло. Также она посоветовала всем быть осторожнее: "Пробовать новые продукты вам никто не запрещает, но ух! Просто понадейтесь, что не будете выглядеть потом как я".

Бейсболист увернулся от мяча, летящего в лицо, и повторил сцену из "Матрицы"