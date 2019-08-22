Девушка нашла алмаз спустя час, как посмотрела обучающее видео на YouTube

Всего за час девушка, чьи навыки по поиску драгоценных камней ограничивались просмотром видео на "Ютубе", нашла неогранённый алмаз. Буквально.

Миранда Холлингсхед из Техаса в прошлую пятницу отправилась в поездку вместе со своей семьёй в государственный парк "Алмазный кратер" в штате Арканзас. Миранда там никогда не была, поэтому её домашним, которым хотелось заняться "чем-то весёлым", не составляло труда уговорить девушку на такую поездку. Поездка и правда оказалась довольно весёлой.

27-летняя Миранда решила подойти к вопросу серьёзно, и, когда они приехали в парк, девушка даже решила посмотреть обучающее видео на "Ютубе".

Я сидела в тени и смотрела видео о том, как найти бриллианты. Я отвлеклась на детей, а потом опустила взгляд вниз и увидела в куче камней его Миранда Холлингсхед

Оказалось, найти драгоценный камень не так уж сложно, если ты везучий. Миранда проверила, действительно ли это алмаз, и показала его семье. Затем Холлингсхед отнесла свою находку в Центр обнаружения. Сотрудники зарегистрировали камень: жёлтый алмаз весом 3,72 карата!

Также сотрудники парка объяснили, что в том месте, где Миранда нашла камень, почва насыщена вулканической породой и во время дождей часто случается так, что камни вымываются на поверхность, а из-за блеска их легко обнаружить. Получается, американка оказалась в нужном месте в нужное время, чтобы увидеть сверкающий на солнце алмаз.

Многие посетители парка дают имена найденным алмазам, и Миранда с сыном тоже решили не отступать от традиции. Они назвали свой камень Мститель Каро. Обсуждая дальнейшую судьбу камня, Холлингсхед сказала, что если она его не продаст, то, скорее всего, алмаз установят ​​в кольцо.

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