"Алые паруса – 2019". Гид, как посмотреть проход брига и не затеряться в толпе

Лайф публикует интерактивную карту мероприятия, чтобы выпускникам и гостям Северной столицы было проще сориентироваться на месте.

Грандиозный праздник выпускников "Алые паруса" состоится уже в это воскресенье. Ожидается, что в этом году посмотреть шоу соберётся около полутора миллиона человек. Чтобы выпускникам и гостям Санкт-Петербурга было проще сориентироваться на месте, не потеряться и, главное, не пропустить проход брига с алыми парусами, Лайф публикует интерактивную гид-карту.

Здесь собрана вся важная информация о мероприятии: и подробное расписание, и где находится площадка для выпускников, где закрытые зоны и места. Даже указано, откуда лучше всего наблюдать за шоу тем, у кого нет билета.

С помощью интерактивной карты можно построить маршрут до ближайшей станции, ведь метро в эту ночь не закроется и будет работать круглосуточно.

Праздник для выпускников начнётся 23 июня в 22:00, а закончится в 03:00. Поэтому всем советуем ознакомиться с расположением бесплатных туалетов, а также машин скорой помощи. Надеемся, что эта информация вам не понадобится, но лишней всё-таки не будет.

Во время праздника на Дворцовой площади Лайф снимет гигараму. Это фото 360° настолько высокого разрешения, что при увеличении можно будет разглядеть лица всех выпускников на Дворцовой площади.

Подготовьтесь к празднику заранее, чтобы ничто не могло испортить вам праздник.