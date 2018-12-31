10 людей-альбиносов, которые гипнотизируют своей красотой

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10 людей-альбиносов, которые гипнотизируют своей красотой

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Израильский фотограф и дизайнер Юлия Тайц сделала серию гипнотизирующих своей красотой фотографий людей-альбиносов. При создании снимков девушка практически не использовала фотошоп, и всё, что вы видите, — это удивительная природная красота её моделей.

Зоар

<p>Фото: © Bored Panda</p>

Илиран

<p>Фото: © Bored Panda</p>

Мишель

<p>Фото: © Bored Panda</p>

Ори

<p>Фото: © Bored Panda</p>

Рассел

<p>Фото: © Bored Panda</p>

Сахара

<p>Фото: © Bored Panda</p>

Цезарь

<p>Фото: © Bored Panda</p>

Шимон

<p>Фото: © Bored Panda</p>

Эйди

<p>Фото: © Bored Panda</p>

Эйден

<p>Фото: © Bored Panda</p>

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Автор:
СХ
Семен Хафизов
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