Слепой альпинист, покоривший опасную скалу в 137 м, ищет себе собаку-поводыря

Но всё не так-то просто, как может показаться на первый взгляд. Лучший друг и проводник человека должен будет взбираться вместе со скалолазом на самые высокие и опасные горы.

33-летний Джессе Дафтон из Лестершира, Англия, успел прославиться благодаря своей смелости и даже некоторой безбашенности. Парень с детства увлекался альпинизмом, поэтому проблемы со здоровьем его не остановили и он занимается своим любимым делом. Не так давно Джессе забрался на 137-метровую скалу в Шотландии, известную как Старик Хой.

Парень всегда делал это один или со своей девушкой Молли, но потом он внезапно осознал, что хочет завести собаку-поводыря. Обычно с этим никаких проблем не возникает, но когда Джессе обратился в компанию по подбору четвероногих друзей, то оказалось, что под его критерии никто не подходит, пишет Daily Mail.

Обычно собаку-поводыря заводят люди в возрасте, а им требуется спокойный и рассудительный пёс Джессе Дафтон

На поводырей обычно тренируют золотистых ретриверов, немецких овчарок и лабрадоров — умных и внимательных собак. Но Джессе думал завести скорее хаски — подвижного и энергичного пёсика, который с энтузиазмом будет нестись с хозяином навстречу приключениям.

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