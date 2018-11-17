Альпинистов, погибших 59 лет назад на вершине вулкана, наконец опознали

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Альпинистов, погибших 59 лет назад на вершине вулкана, наконец опознали

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81-летний коллега погибших рассказал, что они пропали после того, как их накрыла лавина.

Мумифицированные тела трёх альпинистов, которые пропали 59 лет назад, были найдены на вершине вулкана Пико-де-Орисаба в Мексике. Замороженные трупы лежали на высоте 5610 метров, когда в 2015 году на них наткнулось армейское подразделение. Только спустя три года после медицинской экспертизы удалось установить личность погибших, сообщает The Sun.

<p>Фото © CEN</p>

Первоначально плохие погодные условия осложняли задачу. Тела необходимо было спустить вниз, однако вертолёт никак не мог подобраться к месту, где они находились.

<p>Фото © CEN</p>

Когда стало известно о находке, то 81-летний альпинист Луис Эспиноса стал утверждать, что это его друзья, которые оказались под лавиной во время их экспедиции в 1959 году. Кроме того, мужчина узнал рубашку и кольцо с инициалами, которые были найдены среди останков.

<p>Фото © CEN</p>

Это облегчение, потому что я постоянно переживал из-за того, что мы так и не смогли их спасти. Поэтому моей постоянной задачей стало найти их тела. Сегодня я стал свободным. Покойтесь с миром

Луис Эспеноса

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