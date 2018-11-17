Альпинистов, погибших 59 лет назад на вершине вулкана, наконец опознали

Мумифицированные тела трёх альпинистов, которые пропали 59 лет назад, были найдены на вершине вулкана Пико-де-Орисаба в Мексике. Замороженные трупы лежали на высоте 5610 метров, когда в 2015 году на них наткнулось армейское подразделение. Только спустя три года после медицинской экспертизы удалось установить личность погибших, сообщает The Sun.
Первоначально плохие погодные условия осложняли задачу. Тела необходимо было спустить вниз, однако вертолёт никак не мог подобраться к месту, где они находились.
Когда стало известно о находке, то 81-летний альпинист Луис Эспиноса стал утверждать, что это его друзья, которые оказались под лавиной во время их экспедиции в 1959 году. Кроме того, мужчина узнал рубашку и кольцо с инициалами, которые были найдены среди останков.
Это облегчение, потому что я постоянно переживал из-за того, что мы так и не смогли их спасти. Поэтому моей постоянной задачей стало найти их тела. Сегодня я стал свободным. Покойтесь с миром
Луис Эспеноса
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