Альпинистов, погибших 59 лет назад на вершине вулкана, наконец опознали

81-летний коллега погибших рассказал, что они пропали после того, как их накрыла лавина.

Мумифицированные тела трёх альпинистов, которые пропали 59 лет назад, были найдены на вершине вулкана Пико-де-Орисаба в Мексике. Замороженные трупы лежали на высоте 5610 метров, когда в 2015 году на них наткнулось армейское подразделение. Только спустя три года после медицинской экспертизы удалось установить личность погибших, сообщает The Sun.

Первоначально плохие погодные условия осложняли задачу. Тела необходимо было спустить вниз, однако вертолёт никак не мог подобраться к месту, где они находились.

Когда стало известно о находке, то 81-летний альпинист Луис Эспиноса стал утверждать, что это его друзья, которые оказались под лавиной во время их экспедиции в 1959 году. Кроме того, мужчина узнал рубашку и кольцо с инициалами, которые были найдены среди останков.