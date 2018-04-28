Бюрократы и смерть победили, но почему Англия не забудет 2-летнего Альфи Эванса

Двухлетний Альфи Эванс умер через пять дней после отключения от аппаратов жизнеобеспечения. Его родители Томас и Кейт так и не смогли убедить власти Британии дать малышу шанс на жизнь. Эта история могла бы остаться очередной маленькой трагедией, если бы мама и папа несчастного малыша не оказались борцами. Они сделали свою семейную трагедию темой для ожесточенных споров по всей Великобритании. И даже больше: их борьба стала делом каждого неравнодушного англичанина. Дошло до массовых протестов. Да, малыша Альфи больше нет, но его имя вошло в историю и всегда будет ассоциироваться с гроздьями народного гнева, вылившегося на британскую бюрократию. Лайф вспоминает всю историю маленького борца, ставшую большой историей всей Европы.

В возрасте полугода Альфи Эванс из Ливерпуля неожиданно впал в кому — малыша поразило неизвестное науке нейродегенеративное заболевание. Спустя полгода пребывания в стационаре врачи сообщили родителям Альфи о решении отключить ребёнка от аппаратов жизнеобеспечения, заявив, что его случай всё равно безнадёжен. Кейт и Томас пришли в ужас и приняли решение до последнего бороться за жизнь сына.

Мы верим, что наш сын — драгоценный дар, которым мы благословлены. И мы вместе должны пройти через все испытания, которые ставит перед нами жизнь Томас Эванс

Британские специалисты даже не пытались лечить малыша, поэтому на помощь несчастным родителям пришли врачи из Италии. Они выразили готовность принять Альфи у себя и попробовать провести экспериментальное лечение. Казалось бы, этот вариант должен был устроить всех: ребёнок получал шанс на жизнь, его родители — надежду, а британские врачи снимали с себя ответственность.

Я не могу сказать, что мой ребёнок точно вылечится. Но на 90% я уверен, что в итальянской клинике он хотя бы откроет глаза Томас Эванс

Как ни удивительно, но представители британской системы здравоохранения отвергли предложение итальянских коллег. Они заявили, что Альфи должен быть отключён от аппаратов жизнеобеспечения ради его же блага. Более того, медики даже не позволили родителям малыша забрать его домой. Томас и Кейт обратились в суд, но проиграли процесс. Власти официально запретили им вывозить ребёнка из страны и противодействовать врачам в узаконенном убийстве малыша, ведь медики настаивали: ребёнок безнадёжен, продление жизни лишь продлит его муки. К тому же иное решение суда создало бы прецедент, позволяющий родителям до последнего держать своих детей на аппаратах жизнеобеспечения — даже в тех случаях, когда шансов действительно нет.

Тем временем Альфи подавал признаки жизни: он приоткрывал глаза и реагировал на прикосновения родителей. Медики настаивали: это невозможно, ребёнок ничего не чувствует и существует лишь за счёт аппарата жизнеобеспечения, от которого его необходимо отключить.

Я видела собственными глазами, как он реагирует на прикосновения отца Кейт Джеймс

За жизнь малыша боролись не только его родители — за историей Альфи следили тысячи людей по всему миру, в его защиту выступили многие британские знаменитости и даже папа римский. Тем не менее родители мальчика проигрывали один судебный процесс за другим. День "казни" Альфи приближался. У больницы, где держали мальчика, собрались тысячи людей, требующих отдать ребёнка родителям, — тщетно. Накануне отключения малыша от аппаратов итальянские власти предоставили ему гражданство в надежде, что это остановит британскую систему здравоохранения, но и это не помогло. 23 апреля ребёнка отключили от аппаратов.

Альфи, прости меня Томас Эванс

Британские медики настаивали, что без поддержки Альфи не проживёт и нескольких часов. Малыш синел, задыхался, кашлял — но жил и дышал. Десять часов спустя его отец написал о состоянии ребёнка на своей странице в "Фейсбуке".

Я сражался за своего сына в суде, потому что знаю, что это правильно! И посмотрите, что происходит теперь: мой сын всё ещё жив после десяти ужасающих, страшных, душераздирающих часов Томас Эванс

Судебные процессы продолжались. И хотя врачи уже понимали, что их прогнозы не оправдываются — мальчик жил без аппаратов и не собирался сдаваться — они по-прежнему отказывались выпускать Альфи из страны. В качестве жеста доброй воли медики согласились накормить ребёнка и подключить ему кислород. Врачи также пообещали отпустить малыша домой — когда-нибудь потом, дней через пять...

Сегодня ночью Альфи не стало. Он умер, потому что британские медики сочли это лучшим решением для него. Умер на глазах всего мира — его родители до последнего выкладывали фотографии сына в социальные сети, надеясь, что смогут достучаться до тех, кто принял решение обречь Альфи на смерть. О смерти малыша они также рассказали в "Фейсбуке". Теперь тысячи людей выражают там свои соболезнования. Но вряд ли Кейт и Томасу, на глазах которых в муках умирал сын, от этого легче.