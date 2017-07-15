После очередного оскорбления Алёна Апина пригрозила Лене Миро судом

Читайте также

После очередного оскорбления Алёна Апина пригрозила Лене Миро судом

17

Новый поток злословия от блогера Лены Миро обрушился на звезду 90-х Алёну Апину. На этот раз критике подверглась фигура артистки. Впрочем, очередным оскорбительным постом Миро не удивила ни преданных читателей, ни саму певицу. В разговоре с Super Алёна Апина заявила, что не собирается терпеть нелестные комментарии в свой адрес, и пригрозила блогеру судом.

Девицу кличут Еленой Миро. Я знать не знаю что это за птица.Чем зарабатывает на хлеб, чем прославилась, и даже возраст и её внешний вид для меня — большая загадка. Елена, Вы который раз уделяете моей персоне столько внимания! У Вас ко мне что-то личное ? Или это для Вас единственная возможность так покричать о себе? Надо отдать Вам должное, Вы действительно научились мастерски владеть — хочется услышать, пером, но, увы, — обсиратором. Может, Вы пожарник? Уж очень лихо Вы управляетесь шлангами и рукавами, через которые льётся на головы бедных артистов, политиков и спортсменов Ваше ароматное дерьмо! А может, Елена, Вам пойти поучиться чему нибудь? Я бы посоветовала юридические курсы. Вы часто называете меня и старой, и дряхлой, и выжившей из ума идиоткой, и даже алкоголичкой. Идите учиться на юриста, деточка. Это пока дружеский совет. Ведь ещё парочка подобных заявлений, и можно уже не тратить своё драгоценное время на интернет-общение, а встретиться в более интересных заведениях. В зале суда, например. Учитесь в этой жизни хоть что-то делать своими мозгами или руками.

Алёна Апина

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!