После очередного оскорбления Алёна Апина пригрозила Лене Миро судом

Девицу кличут Еленой Миро. Я знать не знаю что это за птица.Чем зарабатывает на хлеб, чем прославилась, и даже возраст и её внешний вид для меня — большая загадка. Елена, Вы который раз уделяете моей персоне столько внимания! У Вас ко мне что-то личное ? Или это для Вас единственная возможность так покричать о себе? Надо отдать Вам должное, Вы действительно научились мастерски владеть — хочется услышать, пером, но, увы, — обсиратором. Может, Вы пожарник? Уж очень лихо Вы управляетесь шлангами и рукавами, через которые льётся на головы бедных артистов, политиков и спортсменов Ваше ароматное дерьмо! А может, Елена, Вам пойти поучиться чему нибудь? Я бы посоветовала юридические курсы. Вы часто называете меня и старой, и дряхлой, и выжившей из ума идиоткой, и даже алкоголичкой. Идите учиться на юриста, деточка. Это пока дружеский совет. Ведь ещё парочка подобных заявлений, и можно уже не тратить своё драгоценное время на интернет-общение, а встретиться в более интересных заведениях. В зале суда, например. Учитесь в этой жизни хоть что-то делать своими мозгами или руками.