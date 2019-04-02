Алёна Водонаева бросила мужа спустя полтора года после свадьбы

Слухи о том, что в семейном раю 36-летней модели не всё так гладко, возникли уже пару месяцев назад. Сперва история с Гуфом, потом всплыл тот факт, что супруги отписались друг от друга в "Инстаграме". Но порталу Super удалось докопаться до правды.

Итак, все подозрения подтвердились — Алёна Водонаева и Алексей Косинус уже два месяца как не вместе. В недавнем интервью модель призналась, что знает Алексея довольно давно и он всегда был ей хорошим другом. Безусловно, Алёна любит своего мужа, но понятия не имеет, зачем согласилась выйти за него замуж. И вот, видимо, женщина всё для себя наконец решила.

По информации Super, в отношениях точку поставить надумала именно Алёна. Хоть о разводе объявлено и не было, Алексей собрал вещи и вернулся в свой родной город — Санкт-Петербург. А Водонаева предпочла СМИ никак не комментировать ситуацию.

Встречаться парочка начала ещё в 2013 году, после болезненного разрыва Водонаевой с её первым мужем — бизнесменом Алексеем Малакеевым. Первую свадьбу с Алексеем Алёна сыграла в сентябре 2017 года в Санкт-Петербурге, а вторую — летом 2018 года в Лас-Вегасе.