Водонаева завела роман со стюардом на 10 лет младше, не успев развестись с мужем

36-летняя теледива не тратила времени зря и начала встречаться с эффектным красавчиком.

Недавно подтвердились слухи о разрыве Алёны Водонаевой с мужем —музыкантом Алексеем Косинусом. Супруги ещё два месяца назад закончили отношения и разъехалась. Но сердце ведущей снова несвободно.

Новым возлюбленным Водонаевой стал сотрудник одной из российских авиакомпаний Иван Гусев, пишет Starhit. Парень родом из Ангарска любит путешествия и животных, а помимо основной работы занимается модельным бизнесом. Он нередко выкладывает горячие фото с голым торсом в "Инстаграме", где у него больше 40 тысяч подписчиков. При этом Иван почти на десять лет моложе своей популярной девушки.

Отношения с телеведущей бортпроводник не скрывает и делится милыми совместными снимками на радость подписчикам. Но сама Водонаева ещё не комментировала ни разрыв с мужем, с которым пока не оформила развод, ни новый роман.