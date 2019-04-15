Водонаева завела роман со стюардом на 10 лет младше, не успев развестись с мужем

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Водонаева завела роман со стюардом на 10 лет младше, не успев развестись с мужем

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Фото: instagram/gusivan

36-летняя теледива не тратила времени зря и начала встречаться с эффектным красавчиком.

Недавно подтвердились слухи о разрыве Алёны Водонаевой с мужем —музыкантом Алексеем Косинусом. Супруги ещё два месяца назад закончили отношения и разъехалась. Но сердце ведущей снова несвободно.

<p>Алёна Водонаева и Иван Гусев. Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/gusivan/" target="_blank"><strong>gusivan</strong></a></p>

Новым возлюбленным Водонаевой стал сотрудник одной из российских авиакомпаний Иван Гусев, пишет Starhit. Парень родом из Ангарска любит путешествия и животных, а помимо основной работы занимается модельным бизнесом. Он нередко выкладывает горячие фото с голым торсом в "Инстаграме", где у него больше 40 тысяч подписчиков. При этом Иван почти на десять лет моложе своей популярной девушки.

<p>Иван Гусев (слева) и Алексей Косинус. Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/gusivan/" target="_blank"><strong>gusivan, </strong></a><a href="https://www.instagram.com/zeskullz/" target="_blank"><strong>zeskullz</strong></a></p>

Отношения с телеведущей бортпроводник не скрывает и делится милыми совместными снимками на радость подписчикам. Но сама Водонаева ещё не комментировала ни разрыв с мужем, с которым пока не оформила развод, ни новый роман.

<p>Алёна Водонаева и Алексей Косинус. Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/zeskullz/" target="_blank"><strong>zeskullz</strong></a></p>

Да, мы действительно встречаемся. Для моих друзей это давно не секрет

Иван Гусев

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