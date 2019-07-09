"Хочу, чтобы меня посодержали!" Водонаева призналась, что ей нужно от мужчин

Недавно экс-участница "Дома-2" приняла участие в программе Оскара Ренкеля, где рассказала некоторые подробности своей личной жизни и о прошлых отношениях. Но наибольший интерес вызвало её довольно смелое заявление.

Ни одно интервью не могло обойтись без вопросов о завершении очередных отношений Водонаевой, поэтому Ренкель и поднял эту тему в первом выпуске своей "Голой правды". Модель рассказала, что с Алексеем Косинусом она осталась в хороших отношениях, но выводы из этого брака сделала соответствующие.

Всю жизнь Алёна привыкла работать и обеспечивать себя самостоятельно. Дорогие украшения, брендовую одежду и дизайнерские сумочки она всегда покупала себе сама. Даже в браке с Косинусом это оставалось неизменным. Вероятно, заметила Алёна, если бы Алексей был бизнесменом, а не музыкантом, их отношения сложились бы иначе.

Я хочу быть содержанкой! Я хочу отдохнуть, выдохнуть, чтобы меня посодержали. Но, даже живя с первым мужем, я работала. Сама покупала себе дорогие сумки и туфли Алёна Водонаева

Даже квартиру себе модель купила сама, ещё до знакомства со своим вторым мужем. Но Алёна устала всё тянуть на себе, поэтому с радостью бы взвалила все финансовые трудности на чьи-то плечи. Она отметила, что рада бы заниматься так называемым эскортом, но у неё на это совершенно нет времени — всё съедает работа.

Алёна Водонаева бросила мужа спустя полтора года после свадьбы