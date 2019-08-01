Водонаева раскритиковала россиян за "злые лица" и жестоко ответила за эти слова

Алена Водонаева печально известна своими скандальными высказываниями в адрес людей с неидеальной фигурой, но в этот раз она решила охватить пласт побольше, проехавшись по всем соотечественникам. В своем посте она написала следующее:
Отказываешься верить в то, что прошло уже больше месяца в ЛА и скоро придётся улетать из цивилизованной страны. В ближайшее время ждёт российская действительность. Бескультурье на дорогах, полиция, которую боишься, и злые лица, начиная с аэропорта
Алена Водонаева
Надо ли говорить, что "российская действительность", противопоставленная "цивилизованной стране", и "злые лица" не слишком-то порадовали подписчиков модели, большая часть которых и является теми самыми угрюмыми россиянами. Мало кто поддержал Водонаеву, и в этом нет ничего удивительного.
Терпеть таких людей не могу, которые на всё жалуются. Только деньги здесь гребут и потом жалуются, что всё плохо
Пользователь "Инстаграма"
Оставайся там тогда. И посмотрим, кому ты там нужна будешь
Пользователь "Инстаграма"
За границей вам улыбаются, потому что вы турист. Вы — тот, кто тратит деньги в их стране, для их казны. Вот и весь секрет улыбок 😂
Пользователь "Инстаграма"
Ну, Алёна, у тебя у самой не самое дружелюбное лицо.
Пользователь "Инстаграма"
"Хочу, чтобы меня посодержали!" Водонаева призналась, что ей нужно от мужчин