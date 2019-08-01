Водонаева раскритиковала россиян за "злые лица" и жестоко ответила за эти слова

Хорошо там, где нас нет. Но так, видимо, не думает Алёна Водонаева, которая уже больше месяца отдыхает в США. Из Штатов 37-летняя модель делится своими впечатлениями, но последний её пост вызвал не очень-то позитивный отклик.

Алена Водонаева печально известна своими скандальными высказываниями в адрес людей с неидеальной фигурой, но в этот раз она решила охватить пласт побольше, проехавшись по всем соотечественникам. В своем посте она написала следующее: Отказываешься верить в то, что прошло уже больше месяца в ЛА и скоро придётся улетать из цивилизованной страны. В ближайшее время ждёт российская действительность. Бескультурье на дорогах, полиция, которую боишься, и злые лица, начиная с аэропорта Алена Водонаева Надо ли говорить, что "российская действительность", противопоставленная "цивилизованной стране", и "злые лица" не слишком-то порадовали подписчиков модели, большая часть которых и является теми самыми угрюмыми россиянами. Мало кто поддержал Водонаеву, и в этом нет ничего удивительного. Терпеть таких людей не могу, которые на всё жалуются. Только деньги здесь гребут и потом жалуются, что всё плохо Пользователь "Инстаграма" Оставайся там тогда. И посмотрим, кому ты там нужна будешь Пользователь "Инстаграма" За границей вам улыбаются, потому что вы турист. Вы — тот, кто тратит деньги в их стране, для их казны. Вот и весь секрет улыбок 😂 Пользователь "Инстаграма" Ну, Алёна, у тебя у самой не самое дружелюбное лицо. Пользователь "Инстаграма" "Хочу, чтобы меня посодержали!" Водонаева призналась, что ей нужно от мужчин