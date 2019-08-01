Водонаева раскритиковала россиян за "злые лица" и жестоко ответила за эти слова

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Фото © Instagram/alenavodonaeva

Хорошо там, где нас нет. Но так, видимо, не думает Алёна Водонаева, которая уже больше месяца отдыхает в США. Из Штатов 37-летняя модель делится своими впечатлениями, но последний её пост вызвал не очень-то позитивный отклик.

Алена Водонаева печально известна своими скандальными высказываниями в адрес людей с неидеальной фигурой, но в этот раз она решила охватить пласт побольше, проехавшись по всем соотечественникам. В своем посте она написала следующее:

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/alenavodonaeva/" target="_blank"><strong>alenavodonaeva</strong></a></p>

Отказываешься верить в то, что прошло уже больше месяца в ЛА и скоро придётся улетать из цивилизованной страны. В ближайшее время ждёт российская действительность. Бескультурье на дорогах, полиция, которую боишься, и злые лица, начиная с аэропорта

Алена Водонаева

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/alenavodonaeva/" target="_blank"><strong>alenavodonaeva</strong></a></p>

Надо ли говорить, что "российская действительность", противопоставленная "цивилизованной стране", и "злые лица" не слишком-то порадовали подписчиков модели, большая часть которых и является теми самыми угрюмыми россиянами. Мало кто поддержал Водонаеву, и в этом нет ничего удивительного.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/alenavodonaeva/" target="_blank"><strong>alenavodonaeva</strong></a></p>

Терпеть таких людей не могу, которые на всё жалуются. Только деньги здесь гребут и потом жалуются, что всё плохо

Пользователь "Инстаграма"

Оставайся там тогда. И посмотрим, кому ты там нужна будешь

Пользователь "Инстаграма"

За границей вам улыбаются, потому что вы турист. Вы — тот, кто тратит деньги в их стране, для их казны. Вот и весь секрет улыбок 😂

Пользователь "Инстаграма"

Ну, Алёна, у тебя у самой не самое дружелюбное лицо.

Пользователь "Инстаграма"

"Хочу, чтобы меня посодержали!" Водонаева призналась, что ей нужно от мужчин

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