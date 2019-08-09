Водонаева показала откровенное фото, сравнив себя с самой горячей мамой в кино

37-летняя ведущая поделилась снимком из солнечной Калифорнии, сравнив себя со знаменитой героиней из культовой молодёжной комедии "Американский пирог".

Водонаева выложила фото, где позирует в бикини у бассейна, распустив волосы. Блогерша продемонстрировала загорелую кожу в каплях воды, пристально глядя в камеру, что сделало фото ещё горячее.

Сама ведущая по-своему обозначила удачный кадр, добавив к нему шуточную подпись. Экс-участница "Дома-2" сравнила себя с мамой Стифлера — знойной и гиперсексуальной героиней "Американского пирога", которую сыграла актриса Дженнифер Кулидж.

Мама Стифлера на максималках Алёна Водонаева

И фанаты обнаружили, что, по их мнению, сравнение оказалось на удивление точным, оценив самоиронию Водонаевой. А некоторые даже предположили, что она смогла бы сыграть в ремейке фильма. Также поклонники отметили выдающийся бюст ведущей и похвалили фигуру.

Если бы был ремейк "Американского пирога", лучше, чем вы, никто бы не подошёл на роль мамы Стифлера Gerasimovaalexandra_

Реально — мама Стифлера — Mary_shum_

Первое, что пришло в голову, когда не прочла подпись, а увидела фото, — мама Стифлера — Irin_a_andreevna

С самоиронией всё в порядке Sunshinekot

Актриса, сыгравшая маму Стифлера, появилась на шоу, доказав, что всё ещё горяча