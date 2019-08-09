Водонаева показала откровенное фото, сравнив себя с самой горячей мамой в кино

Водонаева выложила фото, где позирует в бикини у бассейна, распустив волосы. Блогерша продемонстрировала загорелую кожу в каплях воды, пристально глядя в камеру, что сделало фото ещё горячее.
Сама ведущая по-своему обозначила удачный кадр, добавив к нему шуточную подпись. Экс-участница "Дома-2" сравнила себя с мамой Стифлера — знойной и гиперсексуальной героиней "Американского пирога", которую сыграла актриса Дженнифер Кулидж.
Мама Стифлера на максималках
Алёна Водонаева
И фанаты обнаружили, что, по их мнению, сравнение оказалось на удивление точным, оценив самоиронию Водонаевой. А некоторые даже предположили, что она смогла бы сыграть в ремейке фильма. Также поклонники отметили выдающийся бюст ведущей и похвалили фигуру.
Если бы был ремейк "Американского пирога", лучше, чем вы, никто бы не подошёл на роль мамы Стифлера
Gerasimovaalexandra_
Реально — мама Стифлера
— Mary_shum_
Первое, что пришло в голову, когда не прочла подпись, а увидела фото, — мама Стифлера
— Irin_a_andreevna
С самоиронией всё в порядке
Sunshinekot
Актриса, сыгравшая маму Стифлера, появилась на шоу, доказав, что всё ещё горяча