Алёна Водонаева назвала три подарка, после которых она решила развестись с мужем

О том, что её не устроило в семейной жизни, светская львица поведала в инстаграм-сториз.

Экс-участница "Дома-2" пережила развод уже дважды. Этим летом Водонаева разорвала отношения с диджеем Алексеем Косинусом. Ведущая тогда пояснила: она хочет, чтобы мужчина её обеспечивал, а супруг не оправдал её ожиданий.

Теперь же, отвечая на вопросы подписчиков, она рассказала, что стало причиной для расставания с первым мужем. С бизнесменом Алексеем Малакеевым в браке Алёна прожила с 2009 по 2013 год, пишет "24СМИ". Светская львица заявила, что ей пришлись не по вкусу его подарки: ковёр, пояс из собачьей шерсти и палантин Loro Piana, стоимость которого может доходить до 157 тысяч рублей.

Туркменский ковёр мне подарил мой первый муж, ещё он мне подарил один раз пояс из собачьей шерсти и на Восьмое марта подарил палантин Loro Piana. После этого я с ним развелась Алёна Водонаева

Неизвестно, сколько правды было в словах Водонаевой, но, судя по заявлениям, светская львица действительно стремится к роскошной жизни и её могли очень расстроить подобные презенты.

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