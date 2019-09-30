Водонаева опозорилась из-за горячего фото, где фотошоп обернулся третьей ногой

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Фото © Instagram/alenavodonaeva

37-летняя блогерша решила побаловать подписчиков солнечными снимками, но их внимание привлёк не яркий фон и не формы ведущей.

Алёна Водонаева поделилась серией горячих фото, где позировала в блестящем платье, сидя на лестнице, по которой стекала вода. Ведущая принимала чувственные позы, прикрывала глаза и демонстрировала свои сексуальные изгибы. Дополняли яркие снимки из Калифорнии солнце и сочная зелень. "Летних красивых фоток вам", — написала блогерша.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/alenavodonaeva/" target="_blank">alenavodonaeva</a></p>

Однако комментаторы, вместо того чтобы наслаждаться живописной съёмкой, заметили на одном из снимков нечто странное. Пользователи с недоумением и юмором отметили, что на первом фото у Водонаевой появилась "третья нога". При этом на других снимках всё в порядке.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/alenavodonaeva/" target="_blank">alenavodonaeva</a></p>

Почему у вас на первом фото три ноги?

Lucia8188

Первое фото — 3 ноги 😂😂😂

Rina.925.d

Алёна, Вы шикарная! Только три ноги на первом...

Lerondo777

Некоторые предположили, что это просто неудачный фотошоп, который обернулся против экс-участницы "Дома-2". Однако сама Алёна, видимо, не заметила этот "промах" и удалять снимок не спешит.

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