Водонаева впервые увидела опенспейс, и её реакция на видео возмутит любого

37-летняя российская модель на днях посетила "Рамблер", где впервые узнала, что такое опенспейс. И увиденное повергло её в шок.

Недавно модель пригласили на интервью в "Рамблер", откуда она выложила несколько сториз и пост с итогами встречи. Больше всего Алёне запомнился офис, в котором работали сотрудники компании, он поразил её до глубины души. На видео модель показала, как выглядит опенспейс, и сопроводила это нелестным комментарием.

Телеведущая выразила сомнение, что кто-то может работать в таких условиях — располагаясь тесно друг к другу и буквально дыша в затылок весь день напролёт. Но Алёна и не догадывалась, что офис, который она посетила, выглядит очень прилично и далеко не всем россиянам выпадает возможность поработать в таком.

Там открытый офис и сидит очень много людей, все они работают, находясь близко друг к другу. Я бы на сто процентов не смогла так близко работать и сидеть с кем-то рядом, вообще. Ни в носу поковыряться, ни бамбук покурить Алёна Водонаева

Странно то, что блогерша была так возмущена постоянным вниманием к человеку в офисе и полным отсутствием личного пространства. Ведь в недалёком прошлом Алёна участвовала в телепроекте "Дом-2", а там с приватностью дела обстояли не лучшим образом и всё транслировалось не на одно помещение, а на всю страну.

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