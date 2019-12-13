Водонаева раскрыла все секреты, что происходило и произойдёт у неё в постели

37-летняя светская львица рассказала о своей личной жизни после развода и раскрыла тайные желания.

Алёна Водонаева стала гостьей на ютуб-шоу "Алёна, блин!", где довольно откровенно ответила на многие вопросы. Так, в самом начале ведущая заявила, что никогда не занялась бы сексом с полным человеком и даже не пошла бы с ним на пляж. И раскрыла свои заработки за месяц — от 300 тысяч до миллиона рублей. Из-за финансовых проблем девушка и развелась со вторым мужем Алексеем Косинусом — он мало зарабатывал.

Зато Водонаева призналась, что чувства к первому супругу Алексею Малакееву не угасли до сих пор. Алёна всё ещё равняет многих парней на этого "достойнейшего самца". Также экс-звезда "Дома-2" отметила, что настоящих мужчин не должно смущать её телевизионное прошлое.

Всеми своими шоу я горжусь. <...> Вышла первый раз замуж за одного из достойнейших самцов нашей страны, от которого я родила ребёнка, — вот он не смотрит никакие шоу. У нормального мужика не должно быть даже инстаграма Алёна Водонаева

Несмотря на то что Алёна уже дважды разведена, она никогда не страдает от недостатка внимания и постоянно с кем-то встречается. По словам Водонаевой, у неё нет никаких предрассудков и после очередного разрыва она довольно быстро наладила интимную жизнь.

Постоянно кто-то клеится, постоянно кто-то есть. <...>. У меня был офигенный секс ровно через четыре дня после того, как я сказала второму мужу, чтобы он уходил Алёна Водонаева

Поделилась ведущая и своими тайными желаниями. Алёна призналась, что, пока она свободна и никому ничем не обязана, хочет попробовать отношения с двумя парнями одновременно. И пообещала, что обязательно попробует секс втроём.