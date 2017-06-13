Скандал между банкиром Олегом Тиньковым и блогером Амираном Сардаровым разгорелся в Сети из-за интервью последнего. "Хач" рассказал, что бизнесмен предлагал ему порядка двух миллионов рублей, чтобы тот разрезал карту банка-конкурента и стал клиентом Тинькова. По словам Амирана, он отказал банкиру, посчитав это "проституцией", поскольку ранее рекламировал "Альфа-банк". Впрочем, сам Тиньков уже не первый раз опровергает эту информацию в грубой форме, называя Сардарова лжецом. До этого момента интернет-пользователи ждали от Амирана ответ. В разговоре с пабликом Super звезда YouTube рассказала, что уже пыталась мирно разрешить конфликт, однако после сегодняшнего интервью Амиран вынужден запустить новый хештег #ИЗВИНИСЬ******** ( мы не имеем права использовать нецензурную лексику на сайте, зато в пабликах Super звёздочек вы не увидите. — Прим. Лайфа).

"Во-первых, во всех последних интервью, где он меня упоминает, оскорбляет, основываясь на аргументах, что он мне якобы не предлагал резать карту "Альфа-банка" за крупную сумму денег, что якобы это всё враньё. Сегодня в интервью у Дудя он всё-таки вскользь признался, что предлагал мне деньги за то, что бы я разрезал карту "Альфа-банк". Уже хорошо — не придется обнародовать личную переписку, в которой он меня уже дожимал и уговаривал это сделать. Возникает вопрос, кто всё-таки ********: я или он? Человек, который говорит, что он сибиряк, мужик, за свой базар отвечает, а выясняется, что он просто врёт, оскорбляет необоснованно и почему-то пытается на этой истории пропиариться. Некрасиво и низко, что после прямого эфира в "Инстаграме", где он всё это начал — оскорблять и унижать. Мы встретились потом случайно в ночном клубе. Я ему сказал: "Олег, ну некрасиво же так открыто и жёстко оскорблять". Он был шёлковым, спокойным, открытым. Мы нормально поболтали, в конце разговора он извинился, мы пожали руки друг другу. Предлагал мне бесплатно отдохнуть на его курорте в России.

Но он продолжает меня херачить. Это лицемерие для меня странно выглядит. Хотя при этом он постоянно утверждает, что он сибирский мужик. Ну если это так, то таким мужикам за враньё обычно предлагают встретиться, поговорить и потом уже дают в морду. Так что пусть определится: сибирский он мужик или нет.

Пусть теперь его друзья делают вывод, какой у них друг. Насколько я знаю, он дружит с Михаилом Фридманом. Если он втихую предлагает порезать, обсосать, ободрать карту — бизнес человека, с которым он в открытую дружит. Это показатель сущности человека.

Он постоянно говорит, что я продажный, всё сделаю ради денег. Зависит только от цифры. Говорит, что блогеры маму родную продадут. Во-первых, наш единственный способ монетизации — это наша популярность и интеграция на наших каналах. Во-вторых, инициатива с интервью с Тиньковым была моя. Она была бескорыстной — ни разу он мне ни за что не платил. Вместо спасибо он ведёт себя так некрасиво и низко. Если тогда я заводил хештег, чтобы привлечь внимание, — "дай хачу", то сейчас я бы призвал писать: "извинись ********".