56-летняя бабушка упала в обморок, а когда очнулась, ей было снова 18

У менеджера Ким Харрис Дениколы из США пропала память, и последние почти 40 лет оказались вычеркнутыми из её жизни.

В роковой день Ким посещала группу по изучению Библии в католической церкви. А когда вышла из здания, ей внезапно стало плохо. Женщина почувствовала сильную головную боль, и перед её глазами всё поплыло. Она позвонила мужу, он запретил ей садиться за руль и сказал, чтобы жена попросила подругу отвезти её в больницу, пишет ladbible.com.

Но Ким там же упала в обморок. А когда очнулась, память перенесла её почти на 40 лет назад, во времена выпускных экзаменов. И женщина думала, что только что вышла из школы в последний день, чтобы пойти домой. Оказавшись в больнице, американка не узнавала никого из своих родственников.

Я уходила из школы и направлялась к своей машине, только что сдав выпускные экзамены. <...> Медсестра спросила меня: "Вы знаете, какой сейчас год?" Я сказал: "Да, мэм, сейчас 1980-й" Ким Харрис Деникола

Муж, дети и внуки стали ей чужими людьми. Кроме того, Ким, которая чувствовала себя на 18, всё ждала, когда к ней придут родители. И ей пришлось заново переживать их смерть. Медики затруднились поставить женщине точный диагноз, предполагая, что у неё синдром транзиторной глобальной амнезии. По словам врачей, вероятность того, что воспоминания к ней вернутся, очень мала.

Я чувствовала себя потерянной и всё ждала, когда придут мои мама и папа. <...> Я не знала, кто такой Дональд Трамп, Барак Обама или Билл Клинтон Ким Харрис Деникола

Ким призналась, что её шокировали многие вещи. Начиная с её отражения в зеркале и заканчивая чудесами современной техники. В мире компьютеров и мобильных ей всему приходится учиться заново. Также заново женщина "знакомится" с близкими людьми, которые всячески стараются её поддерживать и надеются на лучшее.