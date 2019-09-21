Девушка, потерявшая память, снова влюбилась в мужа и теперь готовится к свадьбе

Страшный удар настиг молодую семью Фаганелло из Британской Колумбии, Канада. Пара не только смогла справиться с трудностями, но и доказать, что настоящей любви не страшны никакие преграды.

Будущие супруги встретились в 2016 году и сразу поняли, что нашли именно то, что искали. Парочка в скором времени поженилась и открыла свой маленький, но успешный фотобизнес. Именно в результате несчастного случая на работе девушка и потеряла память. Лора приехала на свадьбу к заказчику пофотографировать счастливых молодожёнов, пишет Bored Panda.

Из-за сильного ветра балка шатра расшаталась и упала прямо на девушку. Когда Лора очнулась, она совсем не помнила последние несколько лет, а самое главное — она не помнила Брейдена. Следующие два года девушку постоянно мучили головная боль и тошнота. Многим вещам ей приходилось учиться заново и даже бросить университет.

Брейден всегда и во всём её поддерживал, и Лоре было тяжело смотреть на него и не помнить ни мужа, ни их отношений. Однако себе прошлой она доверяла и не хотела разрушить свой брак.

Хоть я и не знала, кто такой Брейден, но он был добр и терпелив со мной. А ещё он был милым и забавным, поэтому я сняла своё кольцо и предложила ему начать сначала. Сперва я подружилась с ним, а затем и влюбилась — снова Лора Фаганелло

Недавно Брейден во второй раз сделал предложение Лоре, и она согласилась. Девушка написала в "Фейсбуке" о своей истории, и её пост набрал 19 тыс. лайков и 35 тыс. репостов.

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